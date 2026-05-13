Regió7 posa a debat en una jornada a Manresa el finançament alternatiu per a l’empresa familiar
Diversos experts en finances participaran en una sessió patrocinada per Implica Corporate Finance que se celebrarà el pròxim 27 de maig a partir de les 10 del matí a la Torre Busquet
La Torre Busquet de Manresa acollirà el proper 27 de maig al matí la jornada «Finançament alternatiu per a l’Empresa», una trobada adreçada a empresaris, directius, professionals del sector financer, inversors i responsables de companyies interessats a conèixer noves fórmules de finançament i d’inversió per al creixement empresarial. La trobada, que està patrocinada per Implica Corporate Finance, és oberta al públic en general, però cal formalitzar prèviament una inscripció.
El finançament alternatiu és avui per a les empreses una qüestió central en les seves estratègies financeres, ja que la necessitat de diversificar les fonts de recursos i de continuar creixent mitjançant la inversió, aquesta solució ha esdevingut una eina molt útil. Convertit en una variant o un complement molt profitós a la banca tradicional, el finançament alternatiu és, potser, una possibilitat que requereix encara un coneixement més generalitzat. Per això la jornada que organitza Regió7 esdevé una bona porta d’entrada a aprofundir en els recursos que ofereix aquesta eina.
La jornada començarà a les 10 del matí, amb la recepció dels convidats. Mitja hora més tard, el director de Regió7, Josep Lluís Micó, donarà la benvinguda a l’acte, que immediatament guanyarà volada amb la primera de les dues taules rodones que s’hi organitzen. Amb el títol de «Noves vies de finançament de l’empresa familiar», analitzarà el paper de les noves fórmules de finançament per a les empreses familiars, que afronten dificultats com l’assoliment d’una major professionalització, el repte de la internacionalització, la reconversió del negoci mitjançant la innovació i les noves tecnologies i l’increment de la dimensió.
En aquesta taula hi prendran part María Riera, directora de l’equip Debt Advisory d’Implica; Emili Gómez, direcor de Capital Risc de l’Institut Català de Finances; Maite Nef, comercial de TQ Eurocredit Catalunya; i Luis López-Coronado, Global Head LBO-Managing Director de Banc Sabadell. La taula la moderarà la periodista de Regió7 Queralt Casals. Com es complementen la banca tradicional i el finançament alternatiu, i què suposa aquesta fórmula per reforçar l’impuls que necessiten les empreses familiars seran qüestions que s’abordaran durant aquesta primera part de la jornada.
A partir d’1/4 de 12 tindrà lloc la segona taula rodona, que durà per títol «L’empresa familiar davant el repte del relleu generacional». Amb la voluntat de tractar qüestions essencials per al futur de les empreses com garantir la continuïtat del projecte empresarial, preparar processos de successió i el paper dels inversors en les etapes de transició, creixement o professionalització hi intervindran Lluís Molins, soci d’ABACC Capital; Òscar Cortadellas, director d’inversions del fons d’expansió de Suma Capital; Ferran Alcàcer director d’inversions d’Aurica Capital; i Pedro Picas, soci d’Endurance Capital. Julio Cobo, soci fundador d’Implica, serà l’encarregat de moderar la conversa.
La cloenda institucional anirà a càrrec de Víctor Soria, director general d’Activitat Econòmica. La jornada es tancarà amb un piscolabis i networking perquè els assistents, empresaris i ponents puguin debatre sobre els continguts i enriquir el seu coneixement sobre el finançament alternatiu.
