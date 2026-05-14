III FÒRUM ECONÒMIC I SOCIAL DEL MEDITERRANI

Aitor Moll: «El Mediterrani viu un moment decisiu»

El conseller delegat de Prensa Ibérica reivindica el paper dels mitjans de comunicació com a impulsors d’espais de reflexió capaces de connectar territoris

Madrid. 14.05.2026. III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. Aitor Moll, consellera delegat de Prensa Ibérica. / José Luis Roca / EPC

Monique Zamora Vigneault

El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en el marc de la tercera entrega del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que se celebrarà el pròxim 16, 17 i 18 de juny a Barcelona, ha deixat un missatge clar: el Mediterrani afronta un moment decisiu. «Ens enfrontem a transformacions econòmiques, tecnològiques i geopolítiques d’enorme abast», va manifestar el directiu en la seva intervenció aquest dijous en l’espai de CaixaForum a Madrid. A més, va recordar que vivim en un context internacional marcat per «una creixent incertesa», amb conflictes al Pròxim Orient i Ucraïna, que afecten de manera directa l’estabilitat de la nostra regió.

L’última entrega del fòrum arriba amb aquest teló de fons. «Fa dos anys vam posar en marxa aquest projecte amb una idea molt clara, crear un gran espai de trobada i reflexió sobre el present i el futur del mediterrani», va manifestar Moll aquest dijous al CaixaForum. El projecte es va posar a caminar fa tres anys, impulsat tant per Prensa Ibérica com la Fundació La Caixa, i ha passat per àncores clau de la regió, com València i Màlaga. La cita a Madrid va servir d’avantsala de la trobada que Barcelona acollirà al juny.

Barcelona allotjarà l’última edició, una ciutat que, segons Moll, «representa millor l’esperit mediterrani i europeu» del projecte. «Barcelona és innovació, dinamisme econòmic, talent, cultura i connexió internacional. És una ciutat profundament connectada amb el Mediterrani i amb capacitat per liderar moltes de les converses que marcaran els nostres dies».

A més, Moll va reivindicar el paper dels mitjans de comunicació com a impulsors d’espais de reflexió capaces de connectar territoris, institucions i sectors econòmics entorn de debats estratègics per al país.

El nou parc de bombers de Manresa tindrà un pressupost de prop de 10 milions d'euros

Aitor Moll: «El Mediterrani viu un moment decisiu»

El pare d'Enrique Riquelme refreda la possible candidatura del seu fill a presidir el Reial Madrid: "Té 37 anys i és molt jove"

La defensa dels empresaris del cas Pujol demana la seva absolució i contraposa l''A por ellos' a l''Espanya ens roba'

El Fòrum del Mediterrani reivindica el pes de l'arc mediterrani des de Madrid

Sergi Loughney (Fundació 'la Caixa'): «Aquest serà el fòrum de les oportunitats a les dues vores del Mediterrani»

El concert de la cantautora Júlia Cruz centrarà l'acte institucional contra l'LGTBI-fòbia a Manresa

