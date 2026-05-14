III FÒRUM ECONÒMIC I SOCIAL DEL MEDITERRANI
El Fòrum del Mediterrani posa el focus a les Balears i els desafiaments del creixement turístic
Martí Saballs, director d’Informació Econòmica de Prensa Ibérica i Cristina Martín, directora de ‘Diario de Ibiza’, analitzen les mesures impulsades a les illes per afrontar la saturació, la mobilitat i la preservació del territori mediterrani
Monique Zamora Vigneault
Martí Saballs, director d’Informació Econòmica de Prensa Ibérica, va reivindicar aquest dijous el valor de la història i de la memòria mediterrània per afrontar alguns dels grans desafiaments contemporanis durant la presentació de la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que se celebrarà els pròxims 16, 17, 18 de juny a Barcelona. Amb el lema «Un mar de connexions», Saballs va traçar un recorregut entre passat i present per defensar la necessitat de reflexionar sobre els errors històrics abans d’abordar qüestions vinculades al creixement, la mobilitat, el turisme o la sostenibilitat en l’arc mediterrani.
«La història és important», va insistir Saballs durant una intervenció en la qual va recordar com molts dels conflictes, tensions i desequilibris que travessen avui el Mediterrani troben ecos en episodis històrics de fa segles. A través de referències a l’imperi Bizantí, les Croades o les dinàmiques econòmiques i migratòries entre el nord i el sud del Mediterrani, el director va defensar la necessitat d’analitzar el present sense perdre de vista el passat.
Aquesta dimensió més territorial va centrar precisament el diàleg posterior entre Saballs i Cristina Martín, directora de ‘Diario de Ibiza’, titulat «El Paper dels Consells: el cas de les Balears». Tots dos van analitzar algunes de les mesures impulsades a les illes per gestionar la saturació turística i la pressió sobre les infraestructures, especialment a través de les limitacions a l’accés de vehicles a Formentera i Eivissa.
«Formentera és una illa molt petita», va recordar Martín durant la conversa. La directora de Diario de Ibiza va explicar com l’illa, amb tot just 83 quilòmetres quadrats i amb una sola carretera principal de 20 quilòmetres, va decidir el 2019 limitar l’entrada de vehicles durant la temporada alta després d’anys de debat polític i social. «Va ser una iniciativa molt valenta», va defensar Martín, que va recordar que l’objectiu era contenir una pressió creixent sobre un territori «molt fràgil» des del punt de vista ambiental.
El Mediterrani concentra enormes oportunitats, però també enormes tensions
Saballs va acompanyar aquesta reflexió amb una radiografia econòmica i social del Mediterrani actual, marcada per profundes diferències entre les dues vores en termes de renda, llibertat política, creixement demogràfic o desenvolupament econòmic. «El Mediterrani concentra enormes oportunitats, però també enormes tensions», va resumir Saballs. «En el fons tot està interconnectat».
El debat va permetre aterrar en exemples concrets alguns dels desafiaments que travessa el Mediterrani espanyol: el creixement demogràfic, la congestió turística, la mobilitat, la sostenibilitat i la protecció del territori. Tant Saballs com Martín van coincidir que les Balears s’han convertit en un laboratori de mesures destinades a equilibrar activitat econòmica i preservació mediambiental.
En aquest context, tots dos van defensar la necessitat d’assumir decisions «valents» per evitar «els errors del passat», una idea que va sobrevolar bona part de l’acte. Entre les principals conclusions del diàleg va figurar la necessitat d’apostar per models de creixement més sostenibles i per polítiques orientades a prioritzar la qualitat davant la quantitat en destinacions sotmesos a una forta pressió turística.
