Brussel·les endureix les regles digitals
Cop a Shein, Temu i AliExpress: Europa s’hi posa seriosa i a partir de juny les cancel·lacions de compres en línia seran immediates
Les noves normes europees obligaran les botigues en línia i les plataformes digitals a facilitar les cancel·lacions i evitar traves ocultes des de juny del 2026
Marcos Rodríguez
La Unió Europea posa fi a una de les pràctiques més odiades d’internet. Donar-se de baixa d’una subscripció en línia, cancel·lar un servei o exercir el dret de desistiment després d’una compra a internet pot convertir-se, en molts casos, en una cursa d’obstacles. Menús interminables, botons amagats, trucades obligatòries o avisos insistents per evitar la cancel·lació formen part de pràctiques cada vegada més habituals en plataformes digitals i comerços electrònics.
A partir del 19 de juny del 2026, entrarà en aplicació una nova normativa comunitària que obligarà les empreses a facilitar les cancel·lacions en línia i a oferir procediments més clars, visibles i senzills per al consumidor. L’objectiu de Brussel·les és acabar amb els coneguts com a "dark patterns" o patrons foscos: estratègies de disseny digital pensades per dificultar baixes, devolucions o desistiments.
La mesura afectarà especialment plataformes de streaming, subscripcions digitals, marketplaces, aplicacions mòbils, programari, gimnasos en línia i comerços electrònics que operin dins de la Unió Europea.
Tot i que en els últims dies el canvi s’ha resumit com un "botó per cancel·lar compres en un clic", l’abast real de la normativa és una mica més ampli, i també més matisat. La UE no obligarà a retornar automàticament qualsevol compra ni eliminarà les excepcions legals existents, però sí que exigirà que cancel·lar sigui tan senzill com contractar.
Segons explica la Comissió Europea i recull també la xarxa del Centre Europeu del Consumidor (CEC), les empreses hauran d’oferir mecanismes accessibles per exercir el dret de desistiment en contractes celebrats a distància i evitar procediments enganyosos o innecessàriament complexos.
Accessibilitat i visibilitat
Un dels principals canvis serà l’obligació que el procés de cancel·lació o desistiment sigui clarament visible dins de la mateixa interfície digital. És a dir, les plataformes ja no podran amagar la baixa entre múltiples apartats o exigir passos desproporcionats per completar el procés.
A la pràctica, això significa que:
- Les cancel·lacions s’hauran de poder fer des del mateix web o aplicació.
- Els formularis hauran de ser més clars i accessibles.
- Es limitaran les tècniques dissenyades per confondre l’usuari.
- Les empreses hauran de confirmar la recepció de la sol·licitud de desistiment.
Brussel·les fa anys que intensifica la pressió sobre les grans plataformes digitals i el comerç electrònic per reforçar la protecció del consumidor a internet. La creixent economia de les subscripcions i els pagaments recurrents ha disparat les reclamacions relacionades amb renovacions automàtiques, baixes difícils o càrrecs inesperats.
La nova regulació forma part d’una estratègia més àmplia de la UE per reforçar els drets digitals i modernitzar les normes de consum en l’entorn en línia.
Hi haurà excepcions
El canvi no suposa que qualsevol compra pugui cancel·lar-se de manera immediata o sense condicions. El dret de desistiment a la UE ja permet, amb caràcter general, retornar compres en línia en un termini de 14 dies naturals, però continuen existint excepcions.
Per exemple, no es podran retornar lliurement productes personalitzats, béns peribles, entrades amb data concreta o determinats continguts digitals consumits de manera immediata.
Tampoc significa que totes les devolucions hagin de ser automàtiques o instantànies. El que canvia és l’obligació de les empreses de facilitar el procediment i evitar obstacles artificials.
La Comissió Europea considera que moltes plataformes digitals han aprofitat durant anys buits de disseny i d’experiència d’usuari per dificultar cancel·lacions o empènyer el consumidor a mantenir serveis que realment no volia continuar utilitzant.
Fi de les "cancel·lacions impossibles"
La futura entrada en vigor d’aquestes normes reflecteix un canvi d’enfocament a Brussel·les: la protecció del consumidor ja no es limita només al contracte o al preu, sinó també a com estan dissenyades les plataformes digitals.
La UE vol que cancel·lar una subscripció sigui tan senzill com activar-la. I, sobretot, que l’usuari no hagi d’enfrontar-se a laberints digitals, finestres emergents o processos confusos per exercir un dret que ja existeix des de fa anys.
Amb el juny del 2026 marcat al calendari, el comerç electrònic europeu es prepara ara per a una nova etapa en què les anomenades "cancel·lacions impossibles" podrien començar a desaparèixer.
