El Govern s’obre a desgravar les hipoteques per salvar el decret dels lloguers, tal com demana Junts
Sumar accepta la mesura proposada per Junts i deixa la pilota a la teulada del Ministeri d’Hisenda
Ana Cabanillas / Albert Martín
Després que Junts mogés fitxa i s’obrís a acceptar la pròrroga dels contractes de lloguer si inclou deduccions fiscals pel lloguer o per la hipoteca, el Govern s’obre a incorporar aquesta mesura. El vicepresident primer i ministre d’Economia es va mostrar “optimista” sobre la possibilitat d’arribar a un acord amb els postconvergents, mentre que Sumar confirma que acceptaria aquesta condició a canvi de tenir els vots necessaris per tirar endavant el text. Una “cessió” que estan disposats a assumir però el compliment de la qual, admeten, depèn en última instància del Ministeri d’Hisenda que lidera Arcadi España.
El partit de Carles Puigdemont va tombar, juntament amb el PP i Vox, el primer decret de pròrroga del lloguer al Congrés el passat 28 d’abril. Aleshores van apel·lar a qüestions tècniques i van posar damunt la taula les seves pròpies exigències: la reducció de l’IVA franquiciat i bonificacions als propietaris. Malgrat la caiguda de la norma, tant Junts com Sumar es van emplaçar a continuar les negociacions. Míriam Nogueras, portaveu parlamentària dels postconvergents, va assegurar que el decret “podria aprovar-se demà mateix” si incloïa les seves peticions, i el soci minoritari del Govern va avançar que treballaria en una proposta que complís aquestes expectatives.
Dues setmanes després, les posicions semblen acostar-se i, tal com va avançar El Periódico, del grup editorial de Regió7, ara Junts admet que es plantejaria donar suport a la pròrroga en cas que s’hi inclogués la desgravació hipotecària, una mesura que havia estat vigent des dels anys 70 sota governs de tots els signes fins a l’any 2013, en plena crisi econòmica, quan la va derogar el Govern de Mariano Rajoy amb Cristóbal Montoro al capdavant d’Hisenda.
El mateix ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va expressar durant la tarda d’aquest dimecres en un acte celebrat a la seu de CaixaBank a Barcelona que es mostra “optimista” davant la possibilitat de tancar acords en matèria fiscal. El vicepresident primer del Govern va apuntar que la crisi de l’habitatge no es pot resoldre amb una sola mesura i va afirmar que hi ha “marge d’acord”. “Per descomptat, i ho dic aquí, a Barcelona”, va manifestar Cuerpo.
A Sumar veuen amb bons ulls les propostes de Junts si són a canvi dels vots per a la pròrroga del lloguer. Fonts del grup parlamentari avancen que no veurien malament incloure “mesures que fomentin l’adquisició del primer habitatge si també es protegeix l’inquilí” amb aquesta pròrroga del lloguer. La mesura aprovada al març i derogada a l’abril consistia a prorrogar tres anys aquells contractes d’arrendament que vencessin el 2026 o el 2027.
‘Negociació en fred’
A Sumar apunten a una mena de “negociació en fred” amb Junts, segons la qual els de Puigdemont llancen les seves propostes i ells les han d’assumir. És una cosa semblant al que va passar amb l’escut social, on els independentistes van presentar la seva pròpia iniciativa, que va ser assumida pel Govern per aconseguir els seus vots. En aquest cas, també van presentar una proposició relativa a l’habitatge que incloïa algunes de les reclamacions que ara demanen incorporar.
En la iniciativa que van presentar, Junts planteja que es pugui desgravar un 15% de la hipoteca cada any, fins a un màxim d’11.630 euros, i que siguin deduïbles les quotes del préstec, els interessos, les assegurances obligatòries i altres despeses vinculades. Aquesta deducció es podria aplicar a un únic habitatge, ja sigui l’habitual o un pis llogat com a residència habitual, però no d’ús turístic ni temporal. Segons els postconvergents, aquesta mesura tindria un cost per a l’Estat —derivat de la pèrdua d’aquests ingressos— de 2.500 milions anuals. Un cost que, segons la formació, seria “assumible”.
Pel que fa al lloguer, el partit liderat per Míriam Nogueras a Madrid planteja que aquells que ingressin menys de 33.007,20 euros anuals també puguin accedir a una rebaixa del 15% del que paguen pel seu domicili habitual, igualment amb un màxim d’11.630 euros anuals.
Així, des del soci minoritari del Govern apunten que existeixen contactes informals, però confirmen que a Junts rebutgen obrir una “negociació formal” per no trencar el veto que van imposar al Govern fa uns mesos, després de trencar amb l’Executiu el passat octubre. Asseguren que l’acord és més a prop però assumeixen, això sí, que no hi haurà una “escenificació” de l’acord en cas que es produeixi.
A expenses del PSOE
No obstant això, l’impediment podria estar també a l’ala socialista del Govern, de la qual depenen les competències per complir les reivindicacions de Junts. No troben cap problema en l’IVA franquiciat, dependent del Ministeri de Drets Socials que lidera Elma Saiz, ja que està contemplat en una directiva europea.
En el cas de les desgravacions que reclama Junts, assenyalen que “depèn d’Hisenda”, però es mostren optimistes, encara més després que hagi estat el PSOE qui més ha fomentat dins del Govern les bonificacions fiscals als propietaris. A Sumar recorden, no sense una certa ironia, la defensa que ha fet la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, de les bonificacions fiscals, i demanen que ara mantingui aquesta defensa per poder segellar un acord amb Junts.
Sobre la possibilitat que la Moncloa s’avingui a aprovar un segon decret amb la pròrroga del lloguer, Sumar torna a reptar el soci majoritari, advertint que en la primera ocasió “l’excusa del PSOE per no voler aprovar-lo era que no tenia els vots”. Aquesta vegada, un cop articulada la proposta, “tindrien els vots i no hi hauria excusa”.
Canvi de paradigma
El soci minoritari del Govern ha adoptat conscientment un canvi de paradigma, i evita ara centrar el seu discurs en els propietaris i limitar-lo a aquells que fan negoci amb l’habitatge. Una manera de no topar amb Junts, que també fa bandera de donar garanties a qui posseeix un habitatge. Si a principis d’any s’oposaven obertament a la bonificació als propietaris, una mesura que va impulsar el PSOE i a la qual es van oposar, ara l’accepten com un mal menor i centren les seves propostes en el rendisme.
Així, Sumar portarà la setmana vinent al Ple del Congrés una proposició no de llei —de caràcter no vinculant— que insta el Govern a impulsar dues mesures enfocades a limitar el negoci amb l’habitatge: prohibir la compra especulativa i eliminar les Socimis, els fons d’inversió que treballen amb actius immobiliaris.
Una proposta que, detallen des del grup parlamentari, se centra únicament en aquells que rendibilitzen la tinença d’un habitatge. “No confrontarem llogaters i propietaris, perquè el problema està en els rendistes”, resumeixen. El matís que introdueixen ara és que també admeten que existeixen propietaris que han d’assumir una hipoteca, i que també poden afrontar dificultats econòmiques o una situació de vulnerabilitat.
