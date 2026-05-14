Transport per carretera
Els transportistes i conductors d’autobús amenacen amb una vaga indefinida a partir del 8 de juny
UGT anuncia mobilitzacions davant la falta d’avenços per part del Govern per desbloquejar la seva petició d’avançar la jubilació dels professionals del transport per carretera
Gabriel Ubieto
El sector del transport per carretera es prepara per a una vaga a tot el país a partir del 8 de juny. UGT ha anunciat aquest dijous mobilitzacions a partir del mes vinent davant el bloqueig de la seva petició d’anticipar la jubilació dels professionals del col·lectiu. Fa un mes, CCOO ja va amenaçar amb protestes i ara els sindicats donen unes setmanes de marge al Govern perquè revisi el cas o passaran a l’acció. Els conductors de camions i altres vehicles de transport de mercaderies per carretera estan cridats a les aturades, així com els conductors d’autobusos interurbans. Els dies concrets de les afectacions encara estan pendents de confirmar.
El sector del transport per carretera i de viatgers fa temps que viu un conflicte. La proporció de conductors d’edat avançada augmenta i des dels sindicats denuncien que el risc per a la seva salut —i la de la resta de vianants— d’allargar les carreres professionals és elevat.
UGT ha comparegut en roda de premsa per denunciar l’incompliment dels terminis per part de l’Administració davant la seva sol·licitud de revisió de la normativa sobre jubilació anticipada. Segons estableix la normativa, perquè legalment un col·lectiu es pugui jubilar abans sense patir un perjudici en la prestació, el Govern ho ha d’autoritzar. Per fer-ho, els sindicats van presentar una petició davant la Seguretat Social, que per norma té sis mesos per atendre-la, cosa que les centrals denuncien que no ha fet. És per això que, com a mesura de pressió, UGT ha anunciat mobilitzacions a partir del juny.
L’octubre del 2024, el sector del transport ja va protagonitzar diverses jornades d’aturades, amb talls viaris als accessos de ciutats com Barcelona. No obstant això, les mobilitzacions, que van aconseguir repercussió els primers dies, es van anar apagant i debilitant a causa de la divisió sindical. Ara, un any i mig després, les protestes tornen al calendari sindical després que no hi hagi hagut cap mena d’avenç en matèria de jubilació.
La normativa preveu la possibilitat de rebaixar per sota dels 66 anys i sis mesos —l’actual edat legal de jubilació— i per sobre del límit de 52 anys l’edat de retirada. Les empreses del sector han d’estar disposades a pagar una sobrecotització durant el menor temps que aquestes persones estaran al mercat laboral contribuint-hi, i el Govern ho ha d’acceptar. Aquest règim especial ja funciona per a professions com els bombers, els toreros, els trapezistes o els pilots d’avió, entre d’altres.
