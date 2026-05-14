Funció pública
El Suprem empeny milers d’interins a reclamar indemnitzacions extres de 10.000 euros o més
Els magistrats tanquen la porta a concedir plaça als eventuals en abús si no han superat una oposició
Gabriel Ubieto
El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que obre la porta a part dels interins en frau a reclamar una plaça fixa a l’Administració, així com a un grup més nombrós a exigir indemnitzacions monetàries pels anys que s’han passat al sector públic encadenant contractes temporals.
Els magistrats espanyols han reaccionat a la recent sentència del TJUE, mitjançant la qual els jutges europeus van censurar Espanya per no tenir un sistema legal que protegeixi els interins i eviti que es passin anys o dècades a l’Administració sense plaça.
La sentència del Suprem es pronuncia en tres sentits. Primer, parla de la possibilitat de fer fixos els interins en frau, un debat que fa anys que està instal·lat als tribunals. Segon, es pronuncia sobre el sistema indemnitzatori que regeix a Espanya per a aquells empleats temporals que són cessats després d’exercir els seus serveis. I, tercer, assenyala l’Administració i, sobretot, els seus directius.
La decisió del Suprem assenyala directament un col·lectiu que pot invocar el seu criteri per reclamar una plaça fixa: el personal laboral. «No aplica a funcionaris», explica Loli Rubio, advocada i membre de la secció de dret laboral de l’ICAB.
Després aquestes persones han de complir tres requisits. Primer, han de presentar-se a una oposició i aprovar-la. Segon, han de quedar-se sense plaça, malgrat l’aprovat, i que siguin uns altres els que amb millor nota s’emportin la plaça. Tercer, l’opositor entra en una borsa d’interins i va cobrint places durant anys, i pot acreditar que de tants contractes encadenats està en frau. «És una doctrina que el Suprem ja tenia arran d’un cas antic d’Aena», explica Nacho Parra, advocat del Col·lectiu Ronda.
Aquí l’ordre dels factors sí que altera el producte i han de seguir aquesta seqüència. No aplica, segons diferents advocats especialitzats consultats, si primer s’entra com a interí i després es presenta un a una oposició. Per la qual cosa afectarà, en aquest sentit, un nombre «molt reduït» de persones, segons coincideixen els dos lletrats.
El Suprem és clar i estableix un cercle concret per poder compensar l’abús de temporalitat amb una plaça fixa. «La conversió de la relació laboral temporal en fixa només es produeix quan el treballador que pateix l’abús en la temporalitat havia superat un procés selectiu per a personal fix sense obtenir plaça. La raó és perquè en aquest cas sí que es compleixen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública», diu la sentència.
És a dir, si primer s’és interí i després opositor, no es pot reclamar plaça fixa. Per la qual cosa afectarà, en aquest sentit, un nombre «molt reduït» de persones, segons coincideixen els lletrats. No obstant, un tercer advocat especialista en la matèria assenyala que entre els ajuntaments aquesta fórmula de contractació, amb borses temporals pensades específicament per a aquells que superen una oposició però no aconsegueixen plaça, és més comuna. No així en els serveis autonòmics o estatals.
La conclusió del Suprem que ha passat més desapercebuda en una primera lectura és relativa a les indemnitzacions, una qüestió que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb prou feines ha abordat en el comunicat avançat aquest dimarts. I és que els magistrats de l’alt tribunal reconeixen que Espanya no compleix la normativa europea en aquesta qüestió i consideren que els eventuals en abús de temporalitat tenen dret a una doble escala indemnitzatòria.
Actualment ja hi ha una compensació de 20 dies per any treballat, amb límit de 12 mensualitats, que cobren tots els interins quan són cessats del seu càrrec. No obstant, i en la mateixa línia que els jutges europeus, el Suprem considera que això és insuficient i ha d’afegir una compensació addicional per «abús de temporalitat».
¿De quants diners ha de ser aquesta? Aquí el Suprem recorre a la LISOS, la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, i aposta per equiprar la minuta amb el que hauria de pagar una empresa privada si cometés una infracció greu. És a dir, una forquilla d’entre 1.000 i 10.000 euros.
«Ens porta a una allau de litigis segur, perquè només cobrarà qui demandi, ja que l’Administració mai reconeixerà que ha comès un abús. Jo crec que les indemnitzacions oscil·laran entre 7.501 euros i 10.000 euros», aventura Parra.
No obstant, els magistrats del Suprem obren la porta a reclamar una quantia alternativa a aquest barem. «Quan el treballador acrediti que, com a conseqüència de l’abús en la temporalitat, ha patit uns danys superiors, s’hauran d’indemnitzar en la seva integritat. La condemna a pagar una indemnització superior a la indemnització presumptiva mínima exigeix que el treballador acrediti el concret perjudici sofert. Li incumbeix la càrrega de la prova», diu la sentència.
«Hi haurà moltes demandes, perquè la gent mirarà de reclamar més que els 10.000 euros de la LISOS, si bé serà complicat acreditar aquests danys superiors», apunta Rubio.
Les reaccions a la sentència del Suprem han sigut diverses. El Govern ha acceptat introduir algun canvi dins de projectes de llei que estan actualment bloquejats al Congrés, si bé ha considerat que la sentència dels magistrats avala en gran manera les reformes. Els sindicats, per la seva banda, accepten que persisteix certes borses de temporalitat a l’Administració i esperen moviments per part de l’Executiu.
I les plataformes d’afectats i els advocats mediàtics que han portat i porten centenars de casos han rebut la sentència amb certa decepció, ja que tanca clarament la porta ser fix sense oposició.
