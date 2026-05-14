ERC proposa una línia orbital ferroviària de 5.200 milions per a donar el sí als pressupostos
El partit de Junqueras defensa que la inversió la faci l’Estat i veu prioritari el tram entre Granollers i Sabadell
Andrea Salazar / Sara Soteras (ACN)
ERC planteja una línia orbital ferroviària que estigui enllestida cap al 2040 amb una inversió total de 5.200 milions, una quantitat que hauria d’assumir l’Estat, tot i que una part podria provenir del BEI. Els republicans veuen prioritari el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d’intercanviadors. “No cal començar de zero, cal treballar en una connexió de línies amb petites obres”, asseguren fonts d’ERC, que recorden que per acabar de construir el també conegut com a quart cinturó es podrien utilitzar infraestructures ja existents. ERC creu que un acord sobre el projecte, que té previst un desplegament per fases per unir Vilanova i la Geltrú i Mataró, “acosta” a un pacte pressupostari.
Així, la línia orbital ferroviària pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d’un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. El disseny preveu aprofitar part de les línies ferroviàries ja existents i construir uns 68 quilòmetres de noves vies. La proposta inclou 39 estacions, de les quals 18 serien de nova construcció i 12 actuarien com a intercanviadors amb línies de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Segons fonts del partit, la proposta neix com a resposta a una model radial que genera “ineficiències”, com la pèrdua de temps en els transbordaments, l'obligació d’agafar el vehicle privat i la fragilitat de la xarxa. Per això, ERC aposta per repensar la mobilitat per adaptar-la a l'actualitat, creant “sortides diverses” i una “alternativa real al vehicle privat”. De fet, el també conegut com a quart cinturó ferroviari es dibuixa com una xarxa en malla capaç d’evitar el “col·lapse” i plantejar la mobilitat d’una “manera diferent”.
Aprovat durant el mandat de José Montilla, el projecte té els terrenys reservats gràcies a l’aprovació del Pla Director Urbanístic el 2010. Amb aquest escull superat, ERC vol desplegar la línia orbital en diverses fases. Fases del projecte La fase 0 planteja connectar la S1 i la S2, i l'R4 de Rodalies amb una inversió de 135 milions. Una primera part ja “factible”, amb estudis informatius entre el 2027 i el 2028 i l’execució entre 2028 i 2031, entrant en servei entre 2031 i 32. Les següents fases consisteixen a connectar Santa Perpètua i Sabadell amb 665 milions, unir Mataró i Sabadell amb 1.450 milions, Terrassa i Vilafranca amb 1.150 milions i Vilafranca i Vilanova amb 1.400 milions. Tot i que ERC ho endreça d’aquesta manera, els trams no han de construir-se sí o sí en aquest ordre. D’on surten els diners? Així, la inversió total s’eleva fins als 5.200 milions d’euros entre infraestructures i trens, un pressupost que assumiria l’Estat i que no sortiria de la Generalitat. Així mateix, part dels fons podrien provenir del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Tanmateix, els republicans esperen que la titularitat i la gestió acabi sent totalment catalana.
Sense renunciar a l'IRPF
Per a ERC, els pressupostos tenen una "doble funció": posar més recursos al servei de la societat i aconseguir competències. En aquest sentit, el tren orbital "acosta" un pacte pressupostari entre republicans i socialistes.
Tot i això, no volen renunciar a la recaptació de l'IRPF. Per aconseguir-lo, remarquen que el model de finançament, després de la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera, s'ha de tramitar en el Congrés dels Diputats per poder presentar-hi esmenes i aconseguir el tribut.
Fonts d'ERC apunten que no tenen "garantits" els vots de Junts i, per això, no volen esperar a aquest escenari per parlar d'aprovar els comptes. Els de Míriam Nogueras ja van tombar l'admissió a tràmit del Consorci d'Inversions a la cambra baixa espanyola.
També asseguren que buscaran un "acord polític" sobre l'IRPF amb el nou ministre d'Hisenda, Arcadi España, tal com el demanaven a l'anterior titular, Maria Jesús Montero.
Consorci d'Inversions
Així mateix, no renuncien al Consorci d'Inversions, tot i que admeten que la creació de la societat mercantil permet avançar en la matèria sense passar pel Congrés dels Diputats.
Fonts republicanes defensen que, tot i no aprovar-se uns comptes generals de l'Estat, el tren orbital es pot fer realitat mitjançant l'ampliació de partides pressupostàries sense passar pel Congrés. Aquest procediment no és possible a Catalunya, ja que el Parlament ha de donar el seu aval.
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha liderat aquest mateix dijous una sessió informativa destinada als electes municipals del partit, i a representants territorials i sectorials.
