Societat civil i institucions celebren el talent femení de la Catalunya central a la gala "Amb D de Dona"
L’esdeveniment «Amb D de Dona» va reunir més d’un centenar i mig de persones que van compartir espai per conèixer i reconèixer l'important paper que exerceixen les dones referents en la nostra societat actual
Representants polítics com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, o la delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, van agrair la celebració d'actes com aquests que posen el focus en visibilitzar "dones magnífiques que han fet carreres extraordinàries en un món fet per a homes"
Un espai inspirador, integrador i, per sobre de tot, en què les dones han pres el protagonisme. Just això ha estat l’esdeveniment «amb D de Dona», organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica i celebrat aquest dijous a la Torre Busquet de Manresa. Un centenar i mig de persones, entre polítics de la Catalunya central, representants d’empreses i entitats locals, han compartit espai per conèixer les estimulants històries de dones referents, cadascuna en el seu àmbit, i reconèixer el seu important paper en la societat actual.
Si una cosa han deixat clara les tres ponents de la nit, Montse Corominas, Maria Cosp i Mireia Muntada; i les tres premiades: Montse Gomariz, Sònia Guedán i Berta Sala; és que l’esforç, la perseverança i la confiança en una mateixa han estat clau a l’hora de progressar en els seus projectes personals, així com per superar els entrebancs que s’han anat trobant, molts a causa de ser dones.
«Queda demostrat que els premis ‘Amb D de Dona’ són necessaris perquè avui hem conegut, alguns potser per primera vegada, dones magnífiques que han fet carreres extraordinàries en un món fer per a homes», ha manifestat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la cloenda de l’acte.
La delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, ha destacat la importància de reconèixer dones referents de la regió central: «és important conèixer les seves històries, sobretot perquè les nenes d’ara s’hi puguin emmirallar. Per això és important que les institucions donem suport a iniciatives com aquesta». Una altra dona present a l’acte ha estat l’artista i exregidora de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, que ha valorat especialment les ponències de les referents i els discursos de les premiades: «en tots ells s’hi troben elements comuns que ens agermanen com a dones i ens donen impuls per avançar».
La delicada interpretació de la premiada Berta Sala i un distès aperitiu han posat el fermall final a un acte dedicat a elles. Perquè, de segur, han inspirat tots els presents, tant a dones com a homes.
