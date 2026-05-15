Moviment paradoxal de l’acció
Així s’ha comportat a borsa ACS, l’empresa de Florentino Pérez, després de la seva polèmica roda de premsa
Les accions d’ACS van arribar a caure amb força dimarts, però van rebotar després de la compareixença del president del Real Madrid i del grup constructor
Marcos Rodríguez
La roda de premsa de Florentino Pérez va agitar el debat polític i esportiu al voltant del Real Madrid. Però als mercats, almenys de moment, l’impacte ha estat pràcticament inexistent. De fet, les accions d’ACS, la constructora que presideix l’empresari madrileny, van registrar petites pujades en les hores posteriors a la seva compareixença pública del dimarts passat.
El comportament borsari del grup deixa una fotografia paradoxal. I és que, tot i que ACS acumula un descens pròxim al 2% en els últims cinc dies, el valor va recuperar part del terreny perdut just després de la intervenció de Pérez, que es va produir quan la Borsa de Madrid ja havia tancat.
El dimarts 12 de maig, coincidint amb la publicació de resultats trimestrals del grup, ACS va obrir la sessió al voltant dels 133,30 euros i va acabar tancant prop dels 129 euros, en una jornada clarament baixista. Tanmateix, la roda de premsa del president del Real Madrid no va arrencar fins passades les 18.00 hores, quan el mercat espanyol ja havia acabat la negociació.
Per això, els analistes consultats per mitjans financers atribueixen la caiguda d’aquell dia a factors purament borsaris i empresarials, especialment a la correcció de la seva filial alemanya Hochtief i a una recollida de beneficis després del fort ral·li acumulat pel valor en l’últim any. ACS va arribar a perdre més d’un 5% en la sessió, mentre Hochtief cedia al voltant d’un 7% a Fráncfort.
Resultats rècord, però també dubtes sobre la valoració
El context de mercat ajuda a entendre el moviment. ACS va presentar dimarts uns comptes trimestrals molt sòlids: va guanyar 232 milions d’euros fins al març, un 21,5% més, impulsada sobretot pel seu negoci als Estats Units i per l’auge de la construcció de centres de dades lligats a la intel·ligència artificial.
La companyia, a més, manté previsions de creixement per al 2026 i presumeix d’una cartera de contractes ja pròxima als 100.000 milions d’euros. El mercat, tanmateix, venia descomptant gran part d’aquestes expectatives des de feia mesos.
No debades, ACS s’ha convertit en una de les grans estrelles de l’Ibex en l’últim any gràcies a l’estirada de Turner –la seva filial estatunidenca– i a la febre inversora en infraestructures digitals i centres de dades. Alguns analistes consideren que el valor cotitza ja en nivells exigents després de disparar-se més d’un 100% en dotze mesos.
Rebot després de la compareixença de Florentino Pérez
El més cridaner va arribar després. El dimecres 13 de maig, ja amb el soroll mediàtic de la roda de premsa ocupant titulars, ACS va tornar a superar els 130 euros en l’obertura i va tancar la sessió al voltant dels 131,60 euros. Un dia després, el dijous 14, el rebot va continuar: va obrir prop dels 133 euros i va arribar a tocar els 134,40 euros en els primers compassos de la sessió.
És a dir, lluny de penalitzar el grup, el mercat va reaccionar amb relativa normalitat després d’una de les compareixences més tenses i mediàtiques de Florentino Pérez en els últims anys.
En realitat, els inversors semblen estar mirant molt més el negoci que el soroll institucional. ACS obté ja més del 60% dels seus ingressos a Nord-amèrica i està centrant bona part de la seva estratègia en infraestructures vinculades a energia, defensa, mineria i centres de dades.
Ara com ara, el mercat continua separant clarament les dues facetes de Florentino Pérez: la del president del Real Madrid i la del màxim executiu d’una de les constructores més grans del món.
