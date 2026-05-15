El Banc d’Espanya augura efectes "duradors" de la guerra en els preus
Pablo Gallén
El Banc d’Espanya apunta que la guerra a l’Orient Mitjà tindrà un impacte "acotat" en l’economia espanyola, però de la mateixa manera considera que els seus efectes seran "duradors" en els preus de l’energia perquè el volum de l’oferta afectada pel conflicte "és molt elevat". El supervisor sosté en el seu Informe d’Estabilitat Financera de primavera que llars, empreses i bancs s’enfronten a aquest escenari amb una baixa ràtio d’endeutament i bona qualitat del crèdit. La incertesa ja no apareix com un risc difús, sinó associada a la guerra d’Israel i els EUA contra l’Iran, i creu que un petroli a 220 dòlars suposaria entrar en recessió. El petroli i el gas europeu van arribar a encarir-se al voltant d’un 84% i un 92% a l’abril, respectivament. Per sectors, alerta de l’exposició a l’Orient Mitjà de la indústria manufacturera, el transport i l’agricultura.L’informe remarca que llars, empreses i bancs s’enfronten a aquest escenari amb una baixa ràtio d’endeutament, bona qualitat del crèdit, a més d’una banca rendible i solvent. No obstant, la incertesa ja no apareix com un risc difús, sinó associada a la guerra d’Israel i els Estats Units contra l’Iran i creu que un petroli a 220 dòlars suposaria entrar en recessió. El petroli i el gas europeu van arribar a encarir-se al voltant d’un 84% i un 92% a l’abril, respectivament, abans de moderar-se després de la treva. Per sectors, alerta de l’exposició a l’Orient Mitjà de la indústria manufacturera, el transport i l’agricultura.
La principal vulnerabilitat interna continua sent el deute públic. El dèficit va baixar el 2025 fins al 2,4% del PIB, avalat per una economia espanyola que va créixer un 2,8%, el doble que l’àrea de l’euro. El Banc d’Espanya rebaixa la lectura complaent: la despesa neta va superar les previsions i la ràtio sobre el PIB es va situar en el 101,2% al febrer. La falta de concreció fiscal augmenta l’exposició d’Espanya a un deteriorament del finançament.La principal vulnerabilitat interna continua sent el deute públic. El dèficit va baixar el 2025 fins al 2,4% del PIB, avalat per una economia espanyola que va créixer un 2,8%, el doble que l’àrea de l’euro. Però el Banc d’Espanya rebaixa la lectura complaent: la despesa neta va superar el previst i la ràtio sobre el PIB es va situar en el 101,2% al febrer. Amb més despesa en defensa, envelliment i transició ecològica i digital, la falta de concreció fiscal augmenta l’exposició d’Espanya a un deteriorament del finançament.
La banca espanyola manté ara per ara una posició còmoda, amb una exposició a l’Orient Mitjà "marginal" i el Banc d’Espanya descarta impactes per l’augment de la morositat en els sectors més afectats per la guerra de l’Iran.
L’habitatge concentra un altre gran focus. Les compravendes es van mantenir en prop de 750.000 operacions el 2025 i els preus van accelerar fins al 9,7%. El Banc d’Espanya atribueix aquesta tensió a una demanda forta i a una oferta rígida, amb construcció de vivenda nova molt inferior a la creació de noves llars. Tot i així, evita equiparar la situació a la bombolla prèvia al 2008: el crèdit hipotecari nou creix, però continua sent moderat respecte al PIB.
