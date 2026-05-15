Junta general d’accionistes
La corporació bonÀrea inicia el relleu del seu fundador, Jaume Alsina, després de 60 anys com a president del grup
La companyia preveu unes inversions de 121 milions d’euros per a aquest 2026, en el qual espera obrir una vintena de noves botigues
La càrnia bonÀrea supera per primera vegada els 100 milions de beneficis
María Jesús Ibáñez
El grup alimentari bonÀrea Corporació ha posat en marxa el mecanisme per rellevar el fundador de la companyia, Jaume Alsina Calvet, com a president de la companyia, un càrrec que assumirà el 28 de maig el seu fill i fins ara conseller delegat de la firma, Ramon Alsina Cornellana. Als 92 anys, Alsina Calvet passarà a ostentar la presidència d’honor «en reconeixement a més de sis dècades de lideratge», segons ha recordat la junta general d’accionistes celebrada aquesta setmana.
Nascuda com a cooperativa a la localitat de Guissona, a la Segarra, el 1959 i reconvertida en societat anònima el 1999, gràcies a l’impuls d’Alsina, veterinari de formació, bonÀrea compta en l’actualitat amb una xarxa de més de 4.500 agricultors i ramaders que són els que proveeixen de matèria primera la firma càrnia, que va tancar l’exercici del 2025 amb 6.611 treballadors i 612 botigues. El grup integra no només la cooperativa originària, sinó que compta amb una entitat financera pròpia (CaixaGuissona), una petita xarxa de gasolineres (bonÀrea Energia), una plataforma de telecomunicacions (bonÀrea Telecom) i una companyia d’assegurances (bonÀrea Telecom) i una companyia d’assegurances (bonÀrea Telecom).
La principal particularitat de la companyia és el seu model d’integració vertical, cosa que suposa que el grup controla des de la cria i engreixament dels animals de granja i la transformació i elaboració dels productes fins a la logística de transport i repartiment a les botigues en les quals es comercialitzen aquests mateixos productes. Als ramaders de la corporació se’ls subministra també els pinsos i se’ls garanteix la sortida a escorxador quan els animals adquireixen el pes requerit.
Una inversió de 121 milions
Durant aquest 2026, la companyia preveu invertir 121 milions d’euros, una xifra gairebé un 7% superior als 113,45 milions de l’exercici passat, amb l’objectiu de seguir la seva expansió fora de Catalunya i inaugurar 20 nous supermercats i traslladar i ampliar una quinzena de punts de venda ja existents, segons ha anunciat l’empresa davant els seus accionistes. La junta ha aprovat els comptes anuals i l’informe de gestió del 2025, any que va tancar amb una facturació de 2.826 milions d’euros, un 5,4% més que l’any anterior, i un benefici net de 102,69 milions d’euros, un 15,6% superior, cosa que li va permetre superar per primera vegada la barrera dels 100 milions d’euros de resultat net.
La junta també ha acordat retribuir l’accionista amb un dividend de 29 euros per acció, cosa que suposa un increment de l’11,5% respecte a l’exercici anterior, amb un total de 26 milions per als seus 4.253 accionistes.
Dos centres industrials
A més dels 29 milions previstos per a l’obertura i rehabilitació de botigues, la corporació preveu destinar un import superior als 20 milions d’euros al seu centre d’Épila (Saragossa),un enclavament amb què aspira a fer el salt cap al País Valencià, cap a Madrid i, arribat el cas, també cap al País Basc. Aquesta inversió es concretarà en la posada en marxa de les naus i instal·lacions de líquids, l’acabament de les estructures i maquinària de la nau logística i l’inici de la nova planta d’alimentació per a mascotes. L’empresa porta invertits ja més de 230 milions d’euros en aquest complex.
Al centre alimentari de Guissona es destinaran 25 milions d’euros més centrats a automatitzar i millorar, principalment, les capacitats productives de les línies de boví, l’activitat d’elaborats amb noves línies de talls i assecadors, i l’ampliació de la capacitat per a iogurts i postres. El departament d’enginyeria rebrà 15 milions d’euros amb l’objectiu d’inaugurar entre sis i vuit noves estacions de servei. En l’àmbit de l’alimentació animal, es projecta la construcció d’un nou magatzem de pinsos envasats a Lleida.
