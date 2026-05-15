Cotitza 43 anys i li retallen el 14% de la pensió: el cas d'un jubilat als 63 anys que cobra menys del que esperava
Malgrat la seva llarga trajectòria laboral, en Luis no ha acabat cobrant la pensió que pensava rebre
Cristian Miguel Villa
Luis Iturriaga és un home de 63 anys que va treballar durant 43 anys, tots ells cotitzats. Amb un historial d’una extensió així, les expectatives eren cobrar la pensió al 100%. Tanmateix, finalment s’ha trobat amb una retallada del 14%. En Luis considera que la seva pensió va ser retallada de manera injusta.
El jubilat explica que, en realitat, ell no es va jubilar per voluntat pròpia, sinó que s’hi va veure forçat després que les seves circumstàncies laborals li impedissin continuar treballant a la seva feina. I, a la seva edat, trobar feina va ser impossible. Tot i que la jubilació no entrava en els plans d’en Luis, com que hi ha accedit de manera anticipada, se li han acabat aplicant una sèrie de coeficients reductors, que són els que han afectat l’import mensual que cobra.
La reducció que aplica la Seguretat Social es basa en el temps amb què s’avança la jubilació; és a dir, el sistema aplica aquestes retallades perquè qui es jubila abans cobrarà la pensió durant més anys, independentment de si ha cotitzat més o menys.
Dit això, per a en Luis això suposa perdre centenars d’euros cada mes, cosa que lògicament té un impacte directe en la seva vida quotidiana. I el jubilat no considera just que, després de més de quatre dècades de feina, aquest sigui l’escenari amb què s’ha acabat trobant.
Segons la visió d’en Luis, els treballadors que, com ell, han tingut carreres laborals extremadament llargues no haurien de veure’s afectats de la mateixa manera pels coeficients reductors que altres persones amb menys anys acumulats.
La realitat és que la situació que denuncia en Luis no afecta només la seva persona; molts jubilats es troben en aquesta situació de perdre part de la seva pensió per un final de trajectòria que, en ocasions, escapa del seu control. Hauria la Seguretat Social de modificar l’aplicació dels coeficients reductors? És un dubte que molta gent es planteja avui dia, sobretot perquè casos com el d’en Luis són cada cop més habituals.
