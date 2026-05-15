Crisis ramadera
Filipines tornarà a importar carn de porc i embotits espanyols després de sis mesos de veto per la pesta porcina a Catalunya
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia la decisió, que reobre un mercat de 117 milions d’habitants a les exportacions de la indústria càrnia
María Jesús Ibáñez
El conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest divendres que el govern de Filipines ha comunicat la seva intenció de reobrir el mercat d’aquest país a les exportacions de carn de porc espanyola, que havien quedat completament bloquejades després de la declaració del brot de Pesta porcina africana detectat el novembre passat a Cerdanyola del Vallès. Ordeig ha considerat la decisió una “bona notícia” i ha subratllat que el mercat filipí, amb un potencial de 117 milions de consumidors, havia estat fins al tancament de fronteres el cinquè del món i el tercer d’Àsia per al sector porcí català, “només darrere de la Xina i el Japó”.
“Crec que els estem demostrant que s’estan prenent totes les mesures necessàries, que tenim continguda la malaltia i que estem fent els buidatges sanitaris preceptius, i creiem que això ha facilitat aquesta negociació”, havia dit dijous el titular català d’Agricultura en una compareixença davant els mitjans de comunicació. El Govern d’Espanya ha mantingut aquests mesos contactes, pràcticament un a un, amb les autoritats dels països que, per protocol, van tancar les seves importacions arran de la pesta porcina. Entre aquests, a més de Filipines, hi ha dos mercats tan importants per al porcí espanyol com el Japó i Mèxic, amb els quals encara no hi ha hagut canvis.
“Què demanem nosaltres? Que es pugui regionalitzar arreu del món, perquè hem demostrat durant tot aquest temps que s’està fent feina, que el virus està restringit a una zona molt concreta i que no hi ha cap mena de perill per al consum humà ni de transmissió a través de les granges”, va reiterar Ordeig.
Els països de fora de la Unió Europea que han acceptat la regionalització esmentada pel conseller sí que admeten l’entrada de carn de porc —i els seus derivats— d’origen espanyol, excepte la de la zona afectada. En el cas de la Xina, aquest veto s’estén a tota la província de Barcelona.