La Generalitat obre els ajuts per recuperar habitatges buits al món rural
La convocatòria, dotada amb 5 milions d’euros, s’adreça a 590 municipis i preveu subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge
Tony Di Marino
La Generalitat obrirà aquest dilluns 18 de maig el termini per sol·licitar els ajuts del Programa de rehabilitació per al món rural 2026, una convocatòria destinada a recuperar habitatges buits i facilitar l’accés a l’habitatge als municipis rurals. Les subvencions, gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es podran demanar fins al 18 de setembre i formen part del Pla 50.000.
El programa està dotat amb 5 milions d’euros i s’adreça a 590 municipis rurals catalans. Hi poden presentar sol·licituds administracions locals, cooperatives d’habitatge i persones propietàries. L’objectiu és mobilitzar habitatges desocupats, afavorir l’arrelament i contribuir al repoblament en zones rurals. Durant la presentació del programa a Planoles, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que la convocatòria «prioritza la rehabilitació d’habitatges que hagin estat desocupats almenys durant els dos darrers anys i allotjaments dotacionals a partir de la transformació d’edificis públics en desús». Paneque també ha assegurat que hi ha el compromís d’obrir convocatòries similars els pròxims anys fins a mobilitzar 20 milions d’euros en ajuts.
Discriminació positiva
La convocatòria incorpora criteris de discriminació positiva. Els municipis definits com a rurals d’especial atenció i les comarques amb un elevat grau de ruralitat podran accedir a percentatges de subvenció més elevats i a topalls d’ajut superiors. Segons la Generalitat, la voluntat és reforçar l’impacte del programa en territoris amb més risc de despoblament o amb més dificultats per mobilitzar habitatge.
Els ajuts es divideixen en tres línies. La primera s’adreça a persones propietàries que rehabilitin habitatges buits per destinar-los a residència habitual pròpia o de familiars fins a segon grau. Els habitatges hauran de mantenir aquest ús durant almenys deu anys i es podran subvencionar fins a tres habitatges per sol·licitant. En aquest cas, l’ajut serà d’entre el 10% i el 40% de la inversió, amb un topall màxim d’entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. La segona línia inclou habitatges privats que, un cop rehabilitats, s’incorporin a les borses d’habitatge per al lloguer assequible durant un mínim de deu anys. També hi poden optar cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre. El límit és de sis habitatges per sol·licitant i els ajuts poden cobrir entre el 50% i el 80% de la inversió, amb un màxim d’entre 25.000 i 40.000 euros per habitatge.
La tercera línia va dirigida a administracions locals o entitats públiques que rehabilitin habitatges buits o immobles cedits durant almenys cinquanta anys per destinar-los a lloguer en programes d’arrelament o repoblament. Els habitatges resultants s’hauran de qualificar com a habitatge de protecció oficial amb caràcter permanent. En aquest cas, es podran subvencionar fins a deu habitatges per sol·licitant, amb ajuts d’entre el 50% i el 80% de la inversió i un topall d’entre 40.000 i 70.000 euros per habitatge.
Les obres subvencionables no poden haver començat abans de l’1 de gener de 2025. La convocatòria cobreix millores d’habitabilitat, estructurals, d’accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat, així com despeses tècniques associades, com projectes, direcció d’obra o certificats d’eficiència energètica.
