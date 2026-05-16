Recórrer 350 quilòmetres per només cinc euros: la millora del preu i l'augment d'autonomia impulsen el vehicle elèctric
L'empresa de mobilitat elèctrica compartida Som Mobilitat destaca la "pèrdua de por" vers els automòbils sense emissions
J. Pujolar/X.Pi (ACN)
Al gironí Marc Fernàndez fa poques setmanes que li han entregat el cotxe. Després de mirar diferents opcions, al final va decantar-se per un de 100% elèctric. "Amb la família solem fer entre 20.000 i 25.000 quilòmetres l'any, volíem un cotxe que consumís poc i no necessités massa manteniment", explica. Amb el seu nou automòbil, explica a l'ACN que pot recórrer 350 quilòmetres per només cinc euros, set cops menys que amb el seu antic de combustió. I és que no només el preu impulsa el cotxe sense emissions, sinó, tal com explica l'empresa de mobilitat elèctrica compartida Som Mobilitat, "l'augment de l'autonomia dels vehicles, la millora de la xarxa de punts de càrrega i la "pèrdua de por" generalitzada vers l'elèctric també han estat clau.
El cotxe d'en Marc Fernàndez, amb la bateria plena, té una autonomia de 462 quilòmetres. Tot i que, com admet, això també va en funció del tipus de via per on se circuli. "Si fas ciutat, com que vas frenant, la bateria del cotxe es va regenerant; però per autopista, més o menys, deuen ser uns 350", precisa. S'ha instal·lat un carregador a la plaça de pàrquing del bloc on viu, però, si cal, aprofita els que hi ha de pagament al carrer o als supermercats. Siguin de càrrega ultraràpida –amb vint minuts n'hi ha prou, però surten més cars– o bé de càrrega lenta.
Comprar un cotxe 100% elèctric i dir adeu al sortidor de benzina també suposa adaptar-se i planificar les càrregues. Però per a ell, la transició ha estat fàcil. "Amb els desplaçaments del dia a dia no hi ha problema, puc anar on vulgui perquè no m'acabo la bateria", explica. "I si veig que a la nit està baixa, la poso a carregar", afegeix en Marc. I per als viatges llargs, quan toqui fer-ne, l'assistent intel·ligent del cotxe hi ajuda. Perquè planifica la ruta tenint en compte els punts de càrrega on tocarà aturar-se, els assenyala al mapa i suma el temps en què el cotxe haurà d'estar-se aturat a la durada total del trajecte.
Per a aquest gironí, la diferència de preu entre un cotxe elèctric i un de combustió es compensa amb escreix. Més encara, amb l'impacte que la guerra a l'Orient Mitjà ha tingut damunt els carburants. Com que ara carrega a casa, calcula que amb una despesa de 5 euros pot arribar a fer 350 quilòmetres. Amb el cotxe que tenia abans, se'n gastaria més de 35 en carburant per recórrer la mateixa distància.
En Marc i la seva família van adquirir el vehicle enmig de l'estira-i-arronsa al Congrés amb el decret òmnibus (que va decaure i després es va trossejar). De moment, si bé l'Estat ja ha anunciat les ajudes d'aquest 2026 per al cotxe elèctric, encara falta concretar la convocatòria. Fernàndez no amaga que, a parer seu, trigarà a cobrar-les. Però també subratlla: "Les ajudes van ser decisives per pensar a comprar un cotxe elèctric; però un cop ja ens havíem decidit, si no les haguéssim tingudes, ho hauríem fet igualment".
Cotxe elèctric compartit: d'anècdota a opció de present
Com en Marc, són molts els qui ara estan plantejant-se la mobilitat elèctrica, però ja fa una dècada que a Mataró hi ha qui hi va veure una oportunitat de futur. Som Mobilitat va néixer el 2017 com a projecte de mobilitat elèctrica compartida. Hi havia només quatre cotxes i els primers usuaris s'hi apropaven bàsicament per "activisme" amb la sostenibilitat.
Gairebé deu anys després, el projecte disposa d'una flota de més de 150 vehicles repartits per tota Catalunya. "Al principi es veia com quelcom molt innovador, però ara cada vegada més queda clar que el futur i el present passa pel vehicle elèctric", es reivindica Ricard Jornet, soci fundador de la cooperativa.
L'autonomia i els nous punts de càrrega són alguns dels factors que expliquen el creixement, diu, i han fet que aquesta sigui, cada vegada més, una opció a tenir en compte pels conductors. El sistema, assegura Jornet, està "més afinat" i això impacta positivament en "l'experiència de l'usuari".
Tant és així que Som Mobilitat preveu ara impulsar nous canvis en el servei per seguir creixent socialment i incorporarà a la flota vehicles familiars amb llargues autonomies. Fins ara es treballava principalment amb utilitaris per a desplaçaments convencionals d'unes hores, amb models que tenen autonomies d'entre 250 i 300 quilòmetres.
D'altra banda, la cooperativa segueix reivindicant el "decreixement" del parc de vehicle privat "en la mesura que cadascú pugui". Jornet defensa que potser no calen llars amb dos o tres cotxes i posa en valor les famílies que, fins i tot tenint només un cotxe, se l'acaben qüestionant en benefici de la mobilitat compartida.
