Els Agents Rurals convoquen tres dies de vaga per reclamar millores laborals i denunciar la precarietat que del cos
Els sindicats critiquen la manca de planificació i alerten que la PPA està "tensionant" el servei
ACN
Els Agents Rurals faran vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores en les seves condicions laborals i denunciar la precarietat estructural que, segons els sindicats, arrossega el cos des de fa anys. CCOO, UGT, CATAC, CSIF i Intersindical han alertat d'una manca crònica d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten tant el servei com la conciliació laboral. A més, han assegurat que l'arribada de la Pesta Porcina Africana (PPA) està "tensionant" encara més una plantilla ja saturada i han dit que la manca de planificació dificulta cobrir les jubilacions de la meitat dels comandaments previstes per aquest any. Per tot plegat, han exigit a Interior "negociacions urgents".
Els sindicats també han denunciat una falta d’efectius per donar cobertura a les necessitats de la ciutadania; instal·lacions degradades, poc operatives i sense imatge corporativa; poques oportunitats de promoció professional i manca de convocatòries; sous i complements per sota dels d’altres cossos; problemes d’organització interna, especialment en grups especials; i dificultats per conciliar la vida laboral i personal. “Aquestes deficiències generen un greuge comparatiu respecte a altres cossos de la Generalitat”, han apuntat.
Servei tensionat per l’impacte de la Pesta Porcina Africana
Alhora, han assegurat que aquesta vaga arriba en un moment “especialment delicat”. Han avisat que l’entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya “està tensionant” una plantilla que realitza torns de matí, tarda i nit “sense estar dissenyada a tal efecte”. També han apuntat que la resta del territori de Catalunya “quedarà orfe d’agents rurals durant la propera campanya d’incendis, ja que la prioritat és frenar la PPA”.
Manca de planificació i problemes estructurals
Segons els representants de la plantilla, aquesta situació “és conseqüència directa de la manca de capacitat tècnica i de planificació dels màxims responsables de la Direcció General dels Agents Rurals i de l’incompliment del Pla Estratègic aprovat l’any 2019”. “El cos arrossega els mateixos problemes que sindicats i Administració ja van detectar l’any 2003, any en què es va aprovar la Llei del Cos d’Agents Rurals”, han remarcat.
En aquesta línia, han manifestat que enguany es jubilaran la meitat dels comandaments del cos i no hi haurà suficients sotsinspectors per cobrir aquestes vacants. “Aquesta manca de planificació també succeeix en altres categories, com la d’agent major, oficials i inspectors”, han assegurat.
Els sindicats han lamentat que, tot i haver traslladat aquestes problemàtiques en diverses ocasions a la consellera d’Interior, Núria Parlon, i a la directora general, Elisenda Pérez, no han obtingut “respostes efectives”. Per tot plegat, han reclamat “negociacions urgents al més alt nivell i equiparació amb la resta de cossos del Departament”.
Així mateix, han avisat que, si no hi ha avenços, podrien intensificar les protestes deixant de fer guàrdies voluntàries en la lluita contra la PPA, limitant els canvis horaris als estrictament establerts per conveni o incrementant la pressió sindical.
Les aturades dels dies 26, 27 i 28 de maig aniran acompanyades de concentracions davant la finca de Torreferrussa, on es troba la Direcció General del cos, entre les 7.00 i les 19.00 hores.
