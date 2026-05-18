PAGAMENTS EN COMERÇOS
Entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues: així funciona el nou sistema i l’app per pagar en comerços i grans superfícies
A partir d’aquest dilluns Bizum habilitarà el pagament en comerços a través d’alguns bancs que inclouran la funcionalitat en la seva pròpia app, tot i que l’aplicació Bizum Pay no té una data de sortida definida
Jaime Mejías
«Et faig un Bizum». Aquesta frase, utilitzada ja des de fa deu anys per saldar petits deutes i pagaments entre amics, contribuir a un regal en grup o per donar una alegria a un ésser estimat, deixarà d’estar reservada a moure diners entre particulars. La solució de pagaments espanyola, Bizum, posarà a disposició d’un nombre reduït de bancs a partir d’aquest dilluns, 18 de maig, la seva plataforma per realitzar pagaments en comerços físics, i competir així directament amb Visa i Mastercard.
Confusió en les dates
No obstant, no tots els clients tindran accés a Bizum Pay des del pròxim dilluns. Existiran dues maneres de pagar a través d’aquest nou sistema. La primera la posaran a disposició dels seus clients BBVA i CaixaBank, habilitant pagar amb Bizum des de la mateixa app del banc. Aquesta opció sí que estarà disponible des de dilluns vinent.
No obstant, altres entitats obligaran la seva clientela a descarregar una aplicació addicional, anomenada Bizum Pay. Malgrat que s’esperava que aquesta sortís al mercat el dilluns 18, la informació dels últims dies afirma que es retardarà.
«La cartera digital Bizum Pay començarà el seu desplegament la setmana que ve entre grups reduïts d’usuaris i, a mesura que es vagi avançant, es concretarà la data d’obertura de l’app al públic en general i la seva disponibilitat a les botigues d’Apple i Google», afirmen des de Bizum.
Similar a la targeta digital
En qualsevol cas, l’usuari podrà pagar acostant el seu telèfon al datàfon, amb una experiència molt similar als ja àmpliament utilitzats Apple Pay o Google Pay, a través de la tecnologia NFC, tal com destaca el responsable de comunicació, Lorena Poza.
El cert és que Bizum ja mou xifres considerables només amb transferències. Dels 700 milions d’euros que va reportar l’empresa el 2018 hem arribat al 2025, amb 67.700 milions d’euros en operacions entre particulars. En vuit anys, l’increment ascendeix fins a un 9.571%. Les xifres parlen per si soles.
No tots estaran preparats
«Els usuaris tindrem ganes d’utilitzar-lo, però crec que la major part de comerços no estaran preparats per acceptar-ho dilluns vinent», explica José Luis Nevado, CEO de Sipay, un dels operadors de pagament que treballarà amb Bizum en aquesta nova etapa. Segons Nevado, el termini per adaptar-se a aquesta nova tecnologia vencerà «en la segona quinzena de setembre», amb alguns bancs oferint-la des del principi, mentre que d’altres necessitaran una mica més de marge.
Poza aclareix que Bizum no compta amb un calendari de desplegament de moment, ja que això correspon als bancs. «Aquest any és el de desplegament, el que ve ens marcarem objectius de penetració i ús», aclareix.
Una altra de les grans qualitats de Bizum Pay és la interoperabilitat, és a dir, estarà connectat amb solucions europees com Wero (Alemanya, França), Bancomat (Itàlia) o MB WAY (Portugal). Poza apunta que, sota el paraigua de l’European Payments Alliance (EuroPA), els usuaris de Bizum podran pagar i rebre transferències d’usuaris i comerços d’altres països, cosa que permetrà a «més de 120 milions de clients realitzar pagaments transfronterers en el seu dia a dia».
Una solució creada pels bancs
Bizum va néixer el 2016, fa deu anys, de la mà de la companyia Sociedad de Procedimiento de Pago SL. Aquesta empresa actuava com un consorci entre 29 entitats bancàries, que juntes acumulen un 95% de quota de mercat a Espanya. Per mantenir aquest esperit cooperatiu, cap entitat pot superar el 24% de l’accionariat.
Fonts financeres asseguren a EL PERIÓDICO que el nou avenç de Bizum constitueix «un nou cas d’èxit de la banca espanyola». «Ens permetrà oferir progressivament una nova opció de pagament als nostres clients, tant particulars com comerços, de manera segura i instantània», afegeixen.
Des del seu llançament, Bizum ha explotat en xifres. El 2017, un any després del seu llançament, ja arribaven al milió d’usuaris. El que va venir després va ser una propulsió estel·lar: 6 milions el 2019, 19 el 2021... fins a superar els 25 milions el 2025, cosa que va suposar que més de la meitat de la població espanyola havia activat Bizum en la seva app.
L’empresa que es planteja assumir Bizum significa entrar en un mercat que actualment mou 195.000 milions d’euros, el dels pagaments amb targeta. Són dades del Banc d’ Espanya (BdE), corresponent al primer semestre del 2025. En l’actualitat, aquest segment està controlat gairebé completament per l’oligopoli de les targetes americanes: Visa i Mastercard, principalment.
La rèplica de Visa
Visa, una de les companyies a les quals Bizum Pay ve a plantar cara, ha ofert la seva visió sobre l’arribada d’aquesta nova tecnologia. «La Visa valora positivament la competència, ja que amplia les opcions per als consumidors, les empreses i l’ecosistema de pagaments en el seu conjunt. Visa fa anys que recolza el desenvolupament de l’ecosistema de pagaments a Espanya i manté el seu compromís de continuar fent-ho», afirma en declaracions a EL PERIÓDICO.
Quant a la recepció del nou Bizum Pay, els col·lectius comercials han rebut amb els braços oberts aquest nou mètode de pagament. Rafael Torres, president de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC),considera que es tracta d’«una notícia positiva». «Tot el que suposi facilitar el pagament als nostres clients, garantint sempre la màxima seguretat, és una bona notícia per al sector. És un pas més en la digitalització del petit comerç», considera.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»