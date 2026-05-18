La ciutat de Catalunya on viuen els treballadors més ben pagats: supera en més de 20.000 euros la mitjana
Aquesta localitat del Vallès Occidental també encapçala la llista dels municipis amb els salaris més alts segons el gènere i el tipus de contracte laboral
Regió7
A Espanya existeix una bretxa notable entre la renda mitjana anual de les comunitats autònomes i els seus municipis. Això es deu a una combinació de factors estructurals, històrics i laborals; principalment, la riquesa total generada i el nombre d’habitants de cada població. En aquest sentit, les darreres dades estadístiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) han evidenciat una gran desigualtat territorial en els ingressos salarials mitjans de Catalunya.
Tot i que l’informe exposa que el salari brut mitjà anual a Catalunya és d’uns 31.700 euros, les últimes dades mostren que el sou de Sant Cugat (municipi del Vallès Occidental) es troba gairebé 22.000 euros per sobre de la mitjana (54.500 euros). Per sota d’aquest, hi ha Castelldefels, amb 38.500 euros, i Barcelona, on els habitants cobren prop de 36.400 euros anuals.
El 2024, tots els municipis amb més de 50.000 habitants van presentar un augment dels ingressos salarials bruts respecte del 2023, excepte Manresa, tal com ja va explicar Regió7. La capital del Bages es va mantenir estable pràcticament durant tot l’any amb només una disminució del 0,1%. Així doncs, els municipis que encapçalen aquest augment són Sant Cugat (+5,9%), Mollet del Vallès (+5,7%) i Granollers, capital del Vallès Oriental (+5,6%).
Gènere i sector laboral
Malgrat aquest augment, l’informe també destaca algunes diferències de gènere: els ingressos dels homes se situen al voltant dels 34.400 euros bruts anuals i els de les dones, en els 28.700. Sant Cugat i Castelldefels tornen a encapçalar el rànquing, amb les dones i els homes més ben pagats. En canvi, Santa Coloma de Gramenet, la novena ciutat més poblada de Catalunya, té els salaris més baixos.
D’altra banda, els afiliats al sector de les comunicacions i a les activitats financeres i immobiliàries van rebre el 2024 les remuneracions més elevades (45.500 euros), juntament amb l’Administració pública i la Defensa i Seguretat Social (38.500 euros). La majoria dels municipis amb més de 50.000 habitants van seguir aquesta tendència, amb l’excepció de Sant Cugat, Tarragona i Castelldefels, on el sector amb més ingressos va ser la indústria.
Tipus de jornada i contracte laboral
El salari brut anual dels afiliats a la Seguretat Social amb contracte indefinit se situa prop dels 38.800 euros, mentre que el dels afiliats amb contracte temporal és de 25.700 euros. Sant Cugat torna a ser la població amb salaris superiors a la mitjana tant pel que fa als treballadors indefinits com als temporals (56.700 i 36.000 euros respectivament). Els salaris més baixos amb contracte indefinit es troben a Santa Coloma de Gramenet (25.700 euros) i, amb contracte temporal, a Manresa (20.100 euros).
Pel que fa al tipus de jornada, el 2024 els empleats amb jornada completa van cobrar al voltant de 34.000 euros bruts, mentre que els de temps parcial van guanyar uns 15.400 euros menys (18.700 euros). Sant Cugat es troba una altra vegada en el primer lloc de la llista dels millors salaris tant a jornada completa, amb 58.800 euros, com a temps parcial, amb 27.700 euros. En canvi, Santa Coloma de Gramenet i Granollers tornen a ser els menys afavorits (28.100 i 14.500 euros respectivament).
Ingressos salarials bruts el 2024 segons el municipi
- Sant Cugat del Vallès: 54.549 euros
- Castelldefels: 38.570 euros
- Barcelona: 36.466 euros
- Cerdanyola del Vallès: 34.631 euros
- Granollers: 32.984 euros
- Vilanova i la Geltrú: 32.081 euros
- Sabadell: 31.852 euros
- Viladecans: 30.962 euros
- Tarragona: 30.860 euros
- El Prat de Llobregat: 30.447 euros
