El comerç de la Catalunya central veu amb bons ulls poder cobrar amb Bizum: "Tot el que sigui modernitzar és bo"

Espanya disposa des d'avui d'una nova forma de pagament a les botigues. Els presidents de les UBIC de Manresa i Berga i la de Comerç Igualada ho consideren un pas endavant, però estan pendents de saber les comissions que rebran

Antoni Daura, Montse Centellas i Xavier Orcajo / Arxiu

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Aquest dilluns, 18 de maig, l'aplicació Bizum ha arribat als comerços físics com una nova forma de pagament que se suma a les targetes i l'efectiu. Per ara, només el podran fer servir els clients de BBVA i CaixaBank, però des de les associacions de comerciants de la Catalunya central veuen amb bons ulls l'extensió d'aquesta tecnologia fins ara limitada a les transferències entre particulars. Ara bé, com tota novetat, demanen temps per acabar-la d'estudiar i conèixer les comissions que se'ls cobrarà.

Antoni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, considera que cobrar amb Bizum no és "gaire diferent del pagament amb targeta". Per ell, es tracta d'"una facilitat pels clients a l'hora de comprar", i per tant no hi està en contra, tot i que troba que, fer-ho servir, pot ser "més feixuc que pagar amb targeta", ja que s'ha d'accedir a l'aplicació i posar el codi, quan amb la targeta només l'has d'apropar. Per contra, creu que precisament això suposa "més seguretat", perquè fins a cert import, la targeta no requereix especificar el pin. En global, Daura diu que Bizum al comerç "no suposarà una revolució".

Aquesta aplicació disposa actualment de més de 23 milions d'usuaris a Espanya. El 2018, va reportar 700 milions d’euros en operacions i aquest 2025 ha arribat als 67.700 milions, un increment de fins a un 9.571% en buit anys.

La presidenta de Comerç Igualada (antiga UBIC), Montse Centellas, opina que, "tot el que sigui modernitzar és bo". A la vegada, però, li preocupen les comissions que els bancs vulguin carregar a les botigues que cobrin amb Bizum. La representant dels establiments igualadins creu que la nova eina no afectarà massa al pagament amb targeta, ja que continua essent "un mètode molt còmode", diu. En canvi, sí que alerta que podria afectar el pagament en efectiu, "fent que encara menys gent pagui així".

Xavier Orcajo, president d'UBIC Berga, també remarca la importància de saber quines seran les comissions que cobraran els bancs als establiments, ja que amb la targeta, "d'un pagament de 100 euros s'emporten un euro i pico" i remarca: "Si Bizum s'ha d'emportar més, no ens interessa".

El berguedà també comenta que aquest nou mètode de pagament és en realitat una novetat només per als grans establiments, perquè els autònoms, "ja fa temps que utilitzen les transferències amb Bizum com a mètode de pagament, declarant-ho després tot degudament". I conclou que, tot el que sigui facilitar el pagament al client és "una bona notícia", però que la "revolució seria que els bancs no ens cobressin per pagar d'aquesta manera".

