La consultoria Sensus organitza aquest dimecres a la FUB-1 una conferència sobre IA
L'acte, titulat Intel·ligència artificial amb propòsit: lideratge empresarial i creació de valors, comptarà amb les ponències de Xavier Marcet i Karina Gibert
La consultoria manresana Sensus organitzarà aquest dimecres una conferència sobre tecnologia i digitalització per a empreses, a 1/4 de 7 de la tarda, a la sala d’actes de la FUB-1 Manresa. Titulada Intel·ligència artificial amb propòsit: lideratge empresarial i creació de valor, comptarà amb els ponents de primer nivell Xavier Marcet i Karina Gibert.
Marcet és expert en estratègia, innovació i transformació i president de Lead to Change. Apassionat pel Management Humanista, combina la pràctica amb la docència a la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Amb més de 500 projectes internacionals i col·laboracions amb empreses com Seat, AstraZeneca, Sony o HP, Xavier també ha participat en la creació de deu empreses i és fundador de la Barcelona Peter Drucker Society.
Gibert és catedràtica d’Intel·ligència Artificial i Ciència de Dades a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya des del 2023. És cofundadora i ha dirigit el centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEA-UPC), on treballa en àrees com l’ètica de la IA, la IA explicable i sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions.
Els interessants en assistir a la conferència, només cal que facin una breu inscripció al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsSmTOOQGioCIzDFvljSu7DpCponBAqSSmV26RUa7qCtOAQ/viewform?usp=publish-editor
