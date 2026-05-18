El Parlament aprova la creació d’una seu d’Eurecat a la Seu d’Urgell
La iniciativa plantejada pel diputat de Junts, Jordi Fàbrega, planteja la implantació d’un node d’innovació especialitzat en tecnologies aplicades als entorns de muntanya i obert a la cooperació transfronterera amb Andorra
Alt Urgell
El Parlament de Catalunya ha aprovat una iniciativa presentada pel diputat de Junts, Jordi Fàbrega, que insta el Govern a iniciar de manera immediata els tràmits per crear un centre d’Eurecat a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, amb seu a la Seu d’Urgell i vinculat al projecte Pirineu Tech.
La iniciativa planteja la implantació d’un node d’innovació especialitzat en tecnologies aplicades als entorns de muntanya i obert a la cooperació transfronterera amb Andorra, amb l’objectiu de reforçar la transferència de coneixement, la competitivitat empresarial i l’atracció de talent al Pirineu. “La proposta va molt més enllà de reclamar una nova seu física d’un centre tecnològic és una qüestió de model de país, d’equitat territorial i de com entenem la innovació a Catalunya”, ha manifestat el diputat Fàbrega.
El diputat de Junts ha denunciat que “massa sovint la innovació encara es concentra a l’àrea metropolitana o a les grans capitals” i ha defensat que “si volem un país equilibrat aquesta innovació ha d’arribar als territoris de muntanya i a les zones rurals”.
Fàbrega ha recordat que Eurecat és “el principal centre tecnològic del país i un actor clau del sistema català de recerca i innovació”, però ha lamentat que l’Alt Pirineu i l’Aran sigui “l’única vegueria sense presència d’una seu física d’Eurecat”. En aquest sentit, ha advertit que aquesta absència “genera un desequilibri territorial evident”.
El parlamentari també ha posat en valor el potencial econòmic de l’Alt Pirineu i l’Aran, amb sectors vinculats al turisme, l’agroalimentació de muntanya, els esports de natura, l’energia i els nous sectors emergents relacionats amb la digitalització. “El problema no és la manca de potencial, sinó la manca d’estructures de suport al territori”, ha defensat.
La proposta situa la futura seu a la Seu d’Urgell i vinculada al projecte Pirineu Tech, impulsat com a hub d’innovació i tecnologia al servei del Pirineu. Fàbrega ha remarcat que “no partim de zero” perquè “el mateix Eurecat ja forma part dels socis impulsors del projecte”.
A més, Junts considera estratègica la proximitat amb Andorra per generar sinergies transfrontereres en els àmbits de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic. “És aprofitar una estructura existent i fer un pas més perquè el Pirineu tingui una infraestructura d’innovació equiparable a la resta del país”, ha destacat el diputat.
La resolució també reclama que el Govern treballi conjuntament amb Eurecat en un projecte executiu que defineixi els recursos humans, materials i econòmics necessaris, així com el model de finançament i el calendari d’implementació, amb la voluntat que el nou centre sigui plenament operatiu a inicis de 2027.
