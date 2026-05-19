Arrenca a Astúries el II Fòrum del Nord-oest, que ja albira a les seves mans “el triomf per posar de debò al mapa” un territori “estratègic per a Espanya i Europa”
Javier Moll, president de Prensa Ibérica, dona la benvinguda en un sopar davant de més d’un centenar d’assistents al II Fòrum del Nord-oest, una oportunitat per “vertebrar” Astúries, Galícia i Castella i Lleó
L’alcaldessa de Gijón, Carmen Moriyón, assegura que la suma de les tres comunitats s’ha tret de sobre l’estigma de ser “una perifèria” i enalteix les seves fortaleses
Eduardo Lagar
Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va llançar un missatge d’optimisme en el sopar de benvinguda del II Fòrum del Nord-oest celebrat aquest dilluns al Palau de la Riega de Gijón. En les paraules dirigides al més d’un centenar d’assistents a la trobada, entre els quals hi ha alguns dels representants polítics i empresarials més destacats del nord-oest espanyol, Moll va insistir en l’enorme potencial que té la macrorregió formada per Astúries, Galícia i Castella i Lleó. “Si veiem la quantitat de territori que suposa, les empreses que hi ha i el tarannà dels polítics que estan al capdavant d’aquestes autonomies, que estan desitjosos de col·laborar, crec que tenim a les nostres mans un triomf per aconseguir posar de debò al mapa no ja el Fòrum del Nord-oest, sinó el Nord-oest en conjunt”, va destacar.
Aquest dimarts, a l’hotel de la Reconquista d’Oviedo, començaran les sessions de treball en què, al llarg de tota la jornada i en un format molt dinàmic d’intervencions, els principals líders polítics i empresarials del Nord-oest aportaran les seves reflexions, idees i solucions per donar el gir que necessita una regió amb tant pes territorial (gairebé un quart de la superfície nacional) com potencial de desenvolupament, però necessitada, entre altres coses, de millores d’infraestructures i d’un finançament autonòmic més just que tingui en compte la seva extensió i el cost del seu envelliment demogràfic.
Per l’esquerra, Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Jesús Chamorro, president del TSJA; Luis Fuentes, delegat per al Corredor Atlàntic de Castella i Lleó; Juan Cofiño, president de la Junta General del Principat d’Astúries; José Luis Sanz Merino, conseller de Mobilitat de Castella i Lleó; Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principat; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; María M. Allegue, consellera d’Habitatge de la Xunta de Galícia; Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a la presidència i directora editorial de Prensa Ibérica; Alejandro Calvo, conseller de Mobilitat del Principat; Víctor López, vicepresident del Patronat de Turisme de Zamora, i Jesús Martínez Salvador, segon tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Gijón. / Ángel González/Luisma Murias
Moll va constatar l’interès creixent d’un fòrum que va néixer el 2025 a Santiago de Compostel·la i la voluntat demostrada per tots els assistents aquest any d’empènyer per “vertebrar” aquest quadrant clau del país que, com va assenyalar en el seu discurs l’alcaldessa de Gijón, Carmen Moriyón, s’està traient definitivament de sobre la perjudicial “lògica de la perifèria” territorial que la tenia arraconada.
Moriyón va assegurar que el Nord-oest té al davant “una oportunitat històrica” per desprendre’s d’aquesta condemna a l’extraradi autonòmic que conceptualitzava el Nord-oest com un espai “allunyat dels grans centres de decisió”, com un racó d’Espanya “una mica aliè a la creació de valor i desenvolupament”.
L’alcaldessa de Gijón va sostenir tot seguit que aquest arraconament ja és cosa del passat. Avui “el Nord-oest ja no es veu com un espai aïllat i dependent, sinó que és cada cop més un focus de talent, indústria, coneixement i qualitat de vida”. Segons el seu punt de vista, “amb els ingredients necessaris, el que es concebia com a perifèria és ara un dels grans espais estratègics d’Espanya i del sud d’Europa. Un pol d’oportunitats fonamental perquè Espanya pugui afrontar amb garanties els reptes del futur, un espai d’acció indispensable a l’hora de generar un Estat més equilibrat i, per tant, millor”.
L’alcaldessa de Gijón ha al·ludit a l’“aval” que la macrorregió del Nord-oest té en aquest procés de reorganització territorial on el llast de la perifèria es va difuminant. I en el capítol d’actius va enumerar-ne diversos la regidora gijonesa: “Al Nord-oest tenim recursos energètics decisius per a la transició ecològica. Tenim capacitat industrial. Tenim universitats i centres tecnològics de primer nivell. Tenim experiència en sectors fonamentals com la logística, la metal·lúrgia, l’economia blava, la innovació agroalimentària o les noves energies. I tenim, a més, una cosa especialment valuosa en el context actual: ciutats habitables, cohesionades i amb una enorme qualitat de vida”.
Que Moriyón fes aquesta enumeració del capital que posseeix el Nord-oest en unes paraules pronunciades al Palau de la Riega de Gijón trobava un singular reflex en l’espectacular paisatge que es divisa des de Gijón. Des d’aquest balcó en què la ciutat més poblada d’Astúries estén les seves ales sobre la seva badia es veien, perfectament repartits pel territori, tots aquests capitals: al fons, a la dreta, el pol siderúrgic industrial i portuari de l’oest; orientant la mirada cap al mar, els atractius turístics de l’arenal que va fascinar Jovellanos; més a prop, la ciutat jardí de Somió, el campus politècnic i el parc científic i tecnològic de Cabueñes. Al fons, envoltant aquesta ciutat amb alta i evident qualitat de vida, el paisatge asturià, un altre tresor, s’estenia fins a la serralada. La vista, aquest “tot en un”, era una imatge fractal i resumida de tots els capitals de futur que es multipliquen en les diferents regions que componen el Nord-oest. Si de cas en faltava un, el talent. Però aquest es podia assaborir en el menú que van degustar els assistents, obra dels germans Manzano, una de les glòries de la gastronomia asturiana.
