Barbón, Rueda i Mañueco analitzen els reptes autonòmics al Fòrum del Nord-oest

Els presidents d’Astúries, Galícia i Castella i Lleó participen en la trobada, que reuneix centenars de líders empresarials, polítics i socials

XUAN FERNÁNDEZ

Oviedo

El II Fòrum del Nord-oest de Prensa Ibérica, grup editorial a què pertany aquest diari, comença avui a Oviedo amb l’objectiu d’impulsar l’arrencada de tres regions estratègiques que representen el 12% del producte interior brut (PIB) espanyol.

Després del sopar de benvinguda celebrat ahir al palau de La Riega, a Gijón, l’Hotel de La Reconquista de la capital asturiana es converteix avui, durant tota la jornada, en l’epicentre d’una trobada que reunirà més de dos-cents líders polítics, empresarials i socials d’Astúries, Galícia i Castella i Lleó.

L’ampli programa dissenyat per a la cita inclourà, des de les 9.00 hores, 17 taules rodones i intervencions de representants polítics, empresaris i directius. El Fòrum comptarà amb la presència dels tres presidents autonòmics: el socialista Adrián Barbón, president del Principat; i els populars Alfonso Rueda, president de la Xunta de Galícia, i Alfonso Fernández Mañueco, president de la Junta de Castella i Lleó.

Els tres mandataris participaran en la taula rodona Nord-oest: territori de progrés, prevista per a les 13.30 hores i moderada per Eloy Méndez, director del diari La Nueva España.

L’Hotel de La Reconquista serà un anar i venir des de primera hora. L’obertura institucional començarà a les 9.30 hores amb les intervencions de Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Adrián Barbón, president del Principat, i Alfredo Canteli, alcalde d’Oviedo.

La primera ponència anirà a càrrec de Juan Carlos Escotet, president d’Abanca, que a les 10.05 hores abordarà el paper del nord-oest en el nou tauler global i les oportunitats estratègiques per al món empresarial. A continuació, tindrà lloc la primera taula rodona, titulada Innovar des del nord-oest per competir al món, en la qual participaran Jacobo Cosmen, president d’Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal; Antonio Agrasar, CEO de Plexus, i Pedro Luis Fernández, president de GAM.

Els temes seran variats, tot i que sempre amb el focus posat en el nord-oest. A les 12.45 hores se celebrarà la taula rodona Tecnologia transformadora, en què participaran Pablo Martín, fundador i CEO d’Izertis; Luis Fernández-Vega, president de l’Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, i Juan José Beunza, director d’IA Salut de la Universitat Europea.

Corredor Atlàntic

Després del dinar arribarà una altra de les taules destacades, protagonitzada pels principals líders empresarials de cada regió: María Calvo, presidenta de la Federació Asturiana d’Empresaris (FADE); Juan Manuel Vieites, president de la Confederació d’Empresaris de Galícia, i Juan María Vallejo, vicepresident de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials i president de la Federació Lleonesa d’Empresaris. El debat girarà entorn del Corredor Atlàntic i la cadena de subministraments.

El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, serà l’encarregat de clausurar, a les 18.45 hores, un fòrum que disseccionarà, analitzarà i posarà en valor els reptes i les oportunitats del nord-oest, unint tres regions que comparteixen objectius en nombrosos fronts.

