Barbón, Rueda i Mañueco analitzen els reptes autonòmics al Fòrum del Nord-oest
Els presidents d’Astúries, Galícia i Castella i Lleó participen en la trobada, que reuneix centenars de líders empresarials, polítics i socials
XUAN FERNÁNDEZ
El II Fòrum del Nord-oest de Prensa Ibérica, grup editorial a què pertany aquest diari, comença avui a Oviedo amb l’objectiu d’impulsar l’arrencada de tres regions estratègiques que representen el 12% del producte interior brut (PIB) espanyol.
Després del sopar de benvinguda celebrat ahir al palau de La Riega, a Gijón, l’Hotel de La Reconquista de la capital asturiana es converteix avui, durant tota la jornada, en l’epicentre d’una trobada que reunirà més de dos-cents líders polítics, empresarials i socials d’Astúries, Galícia i Castella i Lleó.
L’ampli programa dissenyat per a la cita inclourà, des de les 9.00 hores, 17 taules rodones i intervencions de representants polítics, empresaris i directius. El Fòrum comptarà amb la presència dels tres presidents autonòmics: el socialista Adrián Barbón, president del Principat; i els populars Alfonso Rueda, president de la Xunta de Galícia, i Alfonso Fernández Mañueco, president de la Junta de Castella i Lleó.
Els tres mandataris participaran en la taula rodona Nord-oest: territori de progrés, prevista per a les 13.30 hores i moderada per Eloy Méndez, director del diari La Nueva España.
L’Hotel de La Reconquista serà un anar i venir des de primera hora. L’obertura institucional començarà a les 9.30 hores amb les intervencions de Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Adrián Barbón, president del Principat, i Alfredo Canteli, alcalde d’Oviedo.
La primera ponència anirà a càrrec de Juan Carlos Escotet, president d’Abanca, que a les 10.05 hores abordarà el paper del nord-oest en el nou tauler global i les oportunitats estratègiques per al món empresarial. A continuació, tindrà lloc la primera taula rodona, titulada Innovar des del nord-oest per competir al món, en la qual participaran Jacobo Cosmen, president d’Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal; Antonio Agrasar, CEO de Plexus, i Pedro Luis Fernández, president de GAM.
Els temes seran variats, tot i que sempre amb el focus posat en el nord-oest. A les 12.45 hores se celebrarà la taula rodona Tecnologia transformadora, en què participaran Pablo Martín, fundador i CEO d’Izertis; Luis Fernández-Vega, president de l’Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, i Juan José Beunza, director d’IA Salut de la Universitat Europea.
Corredor Atlàntic
Després del dinar arribarà una altra de les taules destacades, protagonitzada pels principals líders empresarials de cada regió: María Calvo, presidenta de la Federació Asturiana d’Empresaris (FADE); Juan Manuel Vieites, president de la Confederació d’Empresaris de Galícia, i Juan María Vallejo, vicepresident de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials i president de la Federació Lleonesa d’Empresaris. El debat girarà entorn del Corredor Atlàntic i la cadena de subministraments.
El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, serà l’encarregat de clausurar, a les 18.45 hores, un fòrum que disseccionarà, analitzarà i posarà en valor els reptes i les oportunitats del nord-oest, unint tres regions que comparteixen objectius en nombrosos fronts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs