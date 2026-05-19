Cots i Claret, premi estatal al foment de l’accés jove al sector de la construcció
L’empresa manresana s’imposa a gegants com Ferrovial i Copcisa en el vuitè guardó de la gala de la Confederació Nacional de la Construcció
La constructora manresana Cots i Claret va guanyar ahir el premi al Foment de l’accés jove al sector que concedeix la Confederació Nacional de la Construcció en la gala de la nit CNC. L’empresa bagenca es va imposar als altres dos finalistes del vuitè premi de l’esdeveniment: Copcisa (Terrassa) i Ferrovial Construcción (Madrid).
El director d’Operacions i Recursos de Cots i Claret, el manresà Jaume Cots, va recollir el guardó que li van entregar el director de relacions institucionals de Finanzauto, Carlos Morales, i el vicepresident de CNC i president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno.
El reconeixement adquireix rellevància en un moment en què el 90% dels treballadors tenen més de 30 anys i el 22% es jubilarà en la pròxima dècada. A més, les matriculacions en estudis de construcció i obra civil a Espanya van caure un 45% entre el 2008 i el 2023.
El jurat va valorar les accions que han fomentat models de formació professional realitzada en alternança entre empresa i centre educatiu. Al premi hi optaven 12 candidatures.
En declaracions a Regió 7, Jaume Cots va destacar la labor de la seva empresa:«Fem una feina de formigueta que també combinem amb el gremi i ens sentim orgullosos de fer el que fem amb les nostres dimensions. Ens sentim molt còmodes i és un honor competir amb aquests monstres empresarials -en referència als altres dos finalistes per al premi-». Sobre què creu que ha marcat la diferència, el també president del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca, va detallar: «La incorporació de joves perquè siguin els nous operaris i vetllar perquè el sector tingui prestigi».
En aquest aspecte, va posar en valor una feina que «la IA no podrà substituir». «Les mans del paleta no les podran canviar mai. En aquesta època en què tothom parla de drames perquè la intel·ligència artificial treu feina, aquest sector té molt futur i la feina és prestigiar-lo»., va assegurar.
En el cas particular de la seva empresa, Cots va reiterar la voluntat de mantenir «una filosofia de més de 85 anys apostant per un ofici que hem traslladat de generació en generació seguint el camí dels nostres pares i avis». Per això, «el relleu generacional és molt important, perquè molts paletes es jubilen i necessitem mà d’obra i la incorporació de joves és important», va sentenciar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols