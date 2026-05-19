Nit del Comerç

Ja és oberta la convocatòria dels guardons populars de la Nit del Comerç: proposa la teva botiga preferida

Els guardons 'Comerç Somriure' i 'Botiga amb Encant' reconeixen establiments locals que destaquen per l’atenció personalitzada i l’estètica cuidada

Ambient de la Nit del Comerç, l'any passat al pati del Kursaal / Arxiu/Mireia Arso

Ja s’ha obert el termini per presentar candidatures a les categories populars dels guardons de la Nit del Comerç, una iniciativa que arriba a la quarta edició amb l’objectiu de posar en valor aquells establiments de proximitat que destaquen per la seva amabilitat, personalitat i vincle amb la ciutadania. L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim 6 de juliol, a les 2/4 de 9 del vespre, al pati del Teatre Kursaal de Manresa. La Nit del Comerç està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibérica.

Enguany, el públic pot proposar candidatures en dues categories:

  • Premi Comerç Somriure, destinat a reconèixer professionals del comerç que ofereixen una atenció propera, amable i personalitzada, i que saben convertir cada visita en una experiència positiva.
  • Premi Botiga amb Encant, que premia aquells establiments que destaquen per l’estètica, l’ambientació i la cura de l’espai, oferint una experiència de compra singular i emocionalment connectada amb els clients.

La convocatòria és oberta a tota la ciutadania. Qualsevol persona pot presentar la seva proposta, indicant quin establiment considera mereixedor del premi i explicant-ne els motius a través d’aquest formulari. El termini per fer arribar les candidatures finalitzarà el 7 de juny. Les propostes recollides es traslladaran al jurat de la Nit del Comerç, que serà l’encarregat de seleccionar els establiments guanyadors de cada categoria a partir de les nominacions presentades per la ciutadania.

Amb aquesta iniciativa, es vol reconèixer públicament el valor humà i estètic del comerç de proximitat, destacant aquells establiments que contribueixen a fer ciutat a través del tracte, l’espai i la seva capacitat de generar comunitat.

A banda dels guardons populars, la Nit del Comerç també distingirà els establiments que celebren aniversaris destacats —50, 75 o 100 anys— i reconeixerà iniciatives singulars i trajectòries rellevants amb premis al comerç emblemàtic, a la innovació i creativitat i als nous establiments.

Com a novetat d’aquesta edició, també s’incorporen dues noves categories: el Premi Comerç Verd, per reconèixer els establiments compromesos amb la sostenibilitat i el consum responsable, i el Premi Parada de Mercat amb Encant, destinat a distingir aquelles parades que destaquen per la presentació, l’atenció al client i la capacitat d’innovació. En aquests casos, els guardons seran concedits per un jurat professional.

