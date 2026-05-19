Un nord-oest ple de talent exhibeix a Oviedo la seva voluntat de lluitar unit i reclama el seu «lloc prioritari» a Espanya
El II Fòrum de Prensa Ibérica, una cimera amb gairebé dos-cents líders polítics i empresarials d’Astúries, Galícia i Castella i Lleó, reuneix mig centenar d’experts
Eduardo Lagar
Els principals líders polítics i empresarials del nord-oest espanyol s'han citat aquest dimarts a Oviedo per sumar les seves veus i aconseguir que una macrorregió que representa una quarta part del territori d’Espanya, el 12% del PIB nacional, que agrupa 400.000 empreses i 6 milions d’habitants «ocupï un lloc prioritari en la conversa pública espanyola». Aquest ha estat el desig expressat per Javier Moll de Miguel, president de Prensa Ibérica, en la inauguració del II Fòrum del Nord-oest, organitzat a la capital asturiana pel grup de mitjans que encapçala, entre els quals s’inclou aquest diari.
En aquesta cimera, amb gairebé dos centenars d’assistents de primer nivell, els presidents d’Astúries, Galícia i Castella i Lleó —el primer socialista i els altres dos del PP— han exhibit una inusual sintonia en aquests temps de polarització política. L’asturià Adrián Barbón, el gallec Alfonso Rueda i el castellà i lleonès Alfonso Fernández Mañueco han demostrat la força reivindicativa del consens per treure el Nord-oest del seu encasellament com a perifèria, especialment en dues qüestions clau: l’actualització de les infraestructures (eliminar els peatges d’autopista i activar la gran connexió del Corredor Atlàntic) i recalcular el finançament autonòmic per atendre, en igualtat de condicions amb altres autonomies, els habitants d’una macrorregió amb població dispersa i sobreenvellida.
La gran oportunitat
Javier Moll ha incidit que «avui, el Nord-oest representa una gran oportunitat» i en com en l’últim any, des del I Fòrum organitzat per Prensa Ibérica a Santiago de Compostel·la, s’ha anat consolidant aquest front comú sostingut en tres pilars: «infraestructures, la connectivitat i l’equilibri territorial».
El president de Prensa Ibérica ha reclamat «igualtat d’oportunitats» per a una macrorregió «amb talent, amb capacitat industrial, amb universitats de prestigi, amb recursos energètics, amb una potent tradició exportadora i amb sectors cridats a exercir un paper decisiu en la nova economia europea». Perquè «quan el Nord-oest avança, Espanya avança amb ell».
El II Fòrum del Nord-oest ha estat una intensa sessió de treball amb més de cinquanta intervencions en una sèrie de converses sintètiques que s'ha allargat des de les nou del matí fins a les set de la tarda. Ha ofert un recorregut per totes les claus de futur del gran territori que conformen Astúries, Galícia i Castella i Lleó, des de la innovació, el sector agroalimentari, la indústria, el sector energètic, la nova mineria de terres rares, el capital humà, la revolució digital o una anàlisi sobre el nou desordre internacional. No s’ha deixat res per analitzar.
La importància de l’amabilitat
La intervenció central de la sessió matinal ha estat protagonitzada pels tres presidents autonòmics. Els «tres del Nord-oest», que han confessat mantenir una bona «sintonia personal» més enllà de la pertinença política de cadascun.
Barbón, Rueda i Mañueco han fet front comú en la reivindicació de millors infraestructures, «defensant coses que podien ser incòmodes per als nostres caps», ha fet broma Rueda en al·lusió a les respectives direccions nacionals dels seus partits. Barbón ha afegit que «en una societat cansada de crispació i polarització aquest missatge (el consens, l’amabilitat en el tracte) és important». La cooperació, han coincidit els tres, és la clau per teixir un nou futur. «Som l’exemple viu del que significa construir ponts», ha afegit Barbón.
A partir d’aquí, han entrat a desgranar les seves mancances comunes. El president de la Xunta de Galícia ha lamentat que, després del nomenament per part del Govern d’Espanya d’un comissionat per al Corredor Atlàntic, tot hagi quedat en «res de res». Ha afegit que encara no havia aconseguit reunir-se amb el responsable estatal d’impulsar aquesta connexió ferroviària.
Barbón, sense entrar a criticar un Govern del seu mateix partit, també ha reivindicat la necessitat de «continuar avançant: el que es reflecteix en els pressupostos s’ha d’executar». Mañueco, per la seva banda, ha demanat «un impuls més decidit». «Si volem que tot l’interior del país tingui població, necessitem infraestructures que permetin que la gent hi torni».
Més crític ha estat Barbón amb el manteniment del peatge del Huerna, que abans considerava «injust» i, després de l’informe de la Comissió Europea, «ara a més és il·legal». Per això s'ha ratificat en la via judicial per obtenir resposta. Alfonso Rueda, la comunitat del qual reclama la supressió del peatge de l’AP-9 entre la Corunya i Vigo, està convençut que «si parléssim d’altres territoris, ja no estaríem parlant d’això».
Per ser d’un país anomenat Espanya
La reconfiguració del sistema de finançament autonòmic per atendre la singularitat demogràfica d’un Nord-oest dispers i envellit ha tornat a unir els tres presidents autonòmics, tot i que amb matisos.
Els populars han rebutjat radicalment la condonació del deute a Catalunya, pactada unilateralment per Pedro Sánchez amb ERC. Rueda ha dit: «Si formes part d’aquest país anomenat Espanya no pots acceptar una proposta que diu que cadascú s’espavili com pugui». Mañueco ha defensat una «negociació multilateral». Barbón, del PSOE, considera «justa» la condonació del deute a totes les autonomies.
La resiliència i el que és inajornable
El mig centenar d’intervinents han desglossat totes les claus de futur de la macrorregió. Després de la inauguració, la primera ponència ha anat a càrrec de Juan Carlos Escotet, president d’Abanca, que va destacar la «resiliència notable» del territori i la necessitat d’una millor connexió entre educació i teixit industrial, així com el «inajornable» Corredor Ferroviari de l’Atlàntic.
L’economista José Manuel Campa ha ofert una visió optimista del context internacional, recordant que en crisis anteriors la sortida ha estat més suau del previst.
L’heroi i el sospitós
En l’àmbit empresarial, Pedro Luis Fernández (GAM) ha criticat la demonització del creixement empresarial a Espanya. Ángela de Miguel (CEPYME) ha reividicat el paper de les pimes com a ancoratge territorial.
Els que ens donen de menjar i de beure
En el sector agroalimentari, José Armando Tellado (Central Lechera Asturiana) ha advertit sobre el relleu generacional al camp. Ignacio Rivera (Hijos de Rivera, Estrella Galicia) ha criticat el «localisme maleït» i ha defensat el valor de la ubicació gallega.
Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, ha tancat el fòrum destacant que el Nord-oest té «visió, valor i voluntat» per liderar el seu futur i deixar de veure’s com a perifèria per pensar-se com una plataforma industrial i estratègica per a Espanya i Europa.
