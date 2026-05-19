La UEA incorpora SEIC Training a la xarxa de Centres adherits de l’Escola d’Oficis
Aquest espai formatiu industrial de Capellades es converteix en el primer centre adherit d’un projecte que vol apropar la formació professionalitzadora i els oficis industrials arreu de la comarca
Regió7
La Fundació UEA continua avançant en la creació de la xarxa de Centres adherits a l’Escola d’Oficis amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats formatives i de talent dels diferents sectors empresarials de la comarca. SEIC Training a Capellades és el nou centre adherit.
En un context en què cada vegada costa més trobar professionals qualificats en professions tècniques i industrials i oficis arrelats, la Fundació UEA aposta per impulsar un model formatiu estretament vinculat a la realitat empresarial, connectat amb les necessitats dels sectors productius i orientat a generar noves oportunitats laborals i professionals.
Aquest projecte vol contribuir a prestigiar els oficis, fomentar vocacions industrials i apropar la formació pràctica i especialitzada al territori, facilitant itineraris professionalitzadors adaptats a les necessitats reals de les empreses.
L’Escola d’Oficis de la Fundació UEA compta amb espais formatius propis, però alhora vol créixer a través d’una xarxa territorial de centres especialitzats adherits, formats per empreses i espais professionals que puguin aportar coneixement tècnic, instal·lacions, maquinària i experiència real de sector. Aquest model permetrà descentralitzar l’activitat formativa, ampliar l’oferta existent i apropar la formació a diferents punts de la comarca.
En aquest marc, la Fundació UEA, conjuntament amb la Unió Empresarial de l’Anoia, ha signat un acord de col·laboració amb SEIC Evo perquè el centre SEIC Training passi a formar part de la xarxa com a centre adherit a l’Escola d’Oficis. SEIC Training és un espai formatiu industrial en el qual ja s’han desenvolupat algunes accions formatives com el curs de Manteniment mecànic nivell 1 la passada tardor o dos itineraris formatius al voltant de la mecànica paperera i el procés de pastes.
Entre les línies d’actuació previstes hi ha tallers i tastets d’oficis, formació teòrica i pràctica, visites a instal·lacions industrials, programes d’orientació professional i accions específiques per a col·lectius com joves, persones en situació d’atur o treballadors en actiu que vulguin continuar especialitzant-se.
Joan Mateu, president de la Fundació UEA, ha destacat que “les empreses necessiten professionals qualificats, però també un model formatiu connectat amb la realitat industrial. Aquesta xarxa vol ser precisament aquest pont entre empresa, talent i territori”.
Per la seva banda, Arnau Osorno, COO de SEIC Evo i responsable de SEIC Training, ha posat en valor “la importància de generar espais formatius pràctics i especialitzats que permetin transmetre coneixement tècnic i apropar els oficis industrials a les noves generacions”.
Ambdues entitats comparteixen valors com el desenvolupament del talent local, la dignificació dels oficis, la innovació i la qualitat formativa, així com l’enfortiment del teixit industrial de la comarca. La incorporació de SEIC Training dona el tret d’inici a una xarxa que la Fundació UEA preveu continuar ampliant amb nous centres especialitzats vinculats a diferents sectors econòmics de l’Anoia.
A través d’aquesta xarxa, la fundació també vol posar a disposició d’empreses, entitats i organismes públics i privats nous espais i recursos per impulsar la formació pràctica, els oficis i la qualificació professional, amb la voluntat de convertir l’Anoia en un territori referent en talent industrial i formació professionalitzadora.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols