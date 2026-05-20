Coneixes el finançament alternatiu per a l’empresa familiar? Inscriu-te a la jornada de Regió7
Una sessió patrocinada per Implica Corporate Finance reunirà, el pròxim 27 de maig a Manresa, experts en finances per abordar opcions d’inversió i futur empresarial
En un context en què moltes empreses busquen fórmules per créixer, innovar o afrontar nous reptes, el finançament alternatiu s’ha consolidat com una opció complementària a la banca tradicional. Tot i això, continua sent una eina que encara requereix una major divulgació i coneixement. Per aquest motiu, Regió7 organitza, amb el patrocini d’Implica Corporate Finance, una jornada per conèixer alternatives d’inversió i afrontar el relleu generacional. La trobada, que tindrà lloc el pròxim 27 de maig, a les 10 del matí, a la Torre Busquet de Manresa, és oberta al públic en general, però cal formalitzar prèviament una inscripció.
La jornada «Finançament alternatiu per a l’empresa» és una trobada adreçada a empresaris, directius, professionals del sector financer, inversors i responsables de companyies interessats a conèixer noves fórmules de finançament i d’inversió per al creixement empresarial. La sessió començarà a les 10 del matí amb la recepció dels assistents. A 2/4 d'11, el director de Regió7, Josep Lluís Micó, donarà la benvinguda abans de l’inici de la primera taula rodona, titulada «Noves vies de finançament de l’empresa familiar».
Aquest espai abordarà com aquestes fórmules poden ajudar empreses familiars que afronten processos de professionalització, internacionalització, innovació o ampliació de dimensió. En aquest primer debat hi participaran María Riera, directora de l’equip Debt Advisory d’Implica; Emili Gómez, direcor de Capital Risc de l’Institut Català de Finances; Maite Nef, comercial de TQ Eurocredit Catalunya; i Luis López-Coronado, Global Head LBO-Managing Director de Banc Sabadell. La taula la moderarà la periodista de Regió7 Queralt Casals.
Programa de la jornada
10.00 h – Recepció de convidats
10.30 h – Benvinguda
A càrrec de Josep Lluís Micó, director de Regió7
10.35 h – Taula rodona: Noves vies de finançament de l’empresa familiar
- María Riera, directora de l’equip Debt Advisory d’IMPLICA
- Emili Gómez, director de Capital Risc d’ICF
- Maite Nef, comercial de TQ Eurocredit Catalunya
- Luis López Coronado, Global Head LBO – Managing Director de Banco Sabadell
Modera: Queralt Casals, redactora de Regió7
11.15 h – Taula rodona: L’empresa familiar davant el repte del relleu generacional
- Lluís Molins, soci d’ABACC Capital
- Óscar Cortadellas, director d’inversions del fons d’expansió de Suma Capital
- Ferran Alcácer, soci d’inversions d’Aurica Capital
- Pedro Picas, soci d’Endurance Capital
Modera: Julio Cobo, soci fundador d’IMPLICA
12.00 h – Cloenda institucional
A càrrec de Víctor Soria, director general d’Activitat Econòmica
12.05 h – Cafè, piscolabis i networking
A partir d’1/4 de 12 tindrà lloc la segona taula rodona, que durà per títol «L’empresa familiar davant el repte del relleu generacional». Amb la voluntat de tractar qüestions essencials per al futur de les empreses com garantir la continuïtat del projecte empresarial, preparar processos de successió i el paper dels inversors en les etapes de transició, creixement o professionalització hi intervindran Lluís Molins, soci d’ABACC Capital; Òscar Cortadellas, director d’inversions del fons d’expansió de Suma Capital; Ferran Alcàcer, soci d’inversions d’Aurica Capital; i Pedro Picas, soci d’Endurance Capital. Julio Cobo, soci fundador d’Implica, serà l’encarregat de moderar la conversa.
La cloenda institucional anirà a càrrec de Víctor Soria, director general d’Activitat Econòmica. La jornada finalitzarà amb un espai de networking i un piscolabis, pensat perquè assistents i ponents puguin intercanviar impressions i aprofundir en el coneixement sobre el finançament alternatiu.
