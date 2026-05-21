La 25a edició dels Premis Fundació Lacetània de Manresa reconeix projectes sobre tecnologia, llengües, sostenibilitat i innovació social
Els guardons distingeixen13 treballs i projectes de batxillerat i cicles formatius dels centres educatius bagencs vinculats a la Fundació
Regió7
La Fundació Lacetània de Manresa va celebrar dimecres al vespre l’acte de lliurament dels seus premis anuals als millors treballs de recerca de batxillerat i projectes finals de cicles formatius dels centres educatius que formen part de l’entitat. En aquesta edició, que coincideix amb el 25è aniversari dels premis, s’han reconegut 13 projectes de temàtiques molt diverses relacionades amb la tecnologia, les llengües, la creativitat, la sostenibilitat i l’automatització industrial.
Segons destaquen els promotors dels guardons, els treballs premiats d'enguany demostren la capacitat de connectar els coneixements adquirits a l’aula amb aplicacions pràctiques, innovadores i amb impacte social. Entre les propostes reconegudes hi ha des d’un braç robòtic per collar fixacions d’esquí i una maqueta automatitzada d’una cinta transportadora fins a estudis sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres, la biodiversitat del Bages o el disseny dels coets reutilitzables.
L’acte de lliurament va tenir lloc dimecres a la tarda a la sala d’actes de l’institut Institut Lluís de Peguera amb la participació d’alumnat, professorat, famílies i representants institucionals. Durant la cerimònia també es van reconèixer les empreses Solitium Control Grup, Aigües de Manresa, Tecnoconverting, Pirelli, Macsa i Zabala Gestió d’Immobles "per la seva implicació en la formació pràctica de l’alumnat", i als docents Carles Antequera i Víctor Campillo "pel seu compromís i iniciativa".
La presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, va destacar durant l'acte la tasca feta per la Fundació al llarg d’aquests 25 anys impulsant “una formació connectada amb el món real, amb les empreses, amb els reptes socials i amb les necessitats del territori”. L’entrega dels premis va estar presidida per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que en el seu parlament ha va dir que “l’acte ens permet fer visible la feina feta als instituts des de diferents disciplines”, va animar els alumnes “a continuar fent recerca i investigant” i va agrair “el suport de les empreses per apostar per la formació pràctica dels joves i ajudar a enfortir el vincle entre el món acadèmic i el laboral”.
Els treballs guanyadors
En batxillerat de l’àmbit científic-tecnològic, el guanyador ha estat "Braç robòtic capaç de simular el moviment per collar fixacions per esquís o similars", de Pau Jimenez Belmonte, alumne de l’institut Lacetània. El projecte planteja el desenvolupament d’un braç robòtic capaç de reproduir moviments mecànics aplicats al procés de collar fixacions d’esquí. El finalista ha estat "Des de la primera forma de vida fins a l’actual biodiversitat del Bages", de Laura Torras Ribalta, alumna de l’institut Pius Font i Quer. El treball analitza l’evolució de la vida i la biodiversitat actual de la comarca del Bages.
En batxillerat de l’àmbit social-humanístic, el guanyador ha estat "Aprèn a aprendre: els diferents vessants en l’adquisició de les llengües estrangeres", de Manel Beas Galvez, alumne de l’institut Guillem Catà. El treball estudia diferents factors i metodologies relacionades amb l’aprenentatge de llengües estrangeres. Per la seva banda, el finalista en la categoria ha estat "Comparaison linguistique de l’interlingua avec le catalan", d’Isaac Singla Fernandez, alumne de l’institut Gerbert d’Aurillac. El projecte compara diferents aspectes lingüístics de l’interlingua i el català.
En la categoria de cicles Formatius de Grau Superior del sector serveis, el premi l'ha rebut "El poder de les relacions i les activitats", de Laura Valero Cors, alumna de l’institut Guillem Catà. El projecte reflexiona sobre la importància de les relacions personals i les activitats en el benestar emocional i social de les persones amb discapacitat. El finalista de la categoria ha estat "Vivescència. L’animació sociocultural i turística", de Rania Arjeuan El Amrani, alumna de l’institut Guillem Catà. El treball es basa en les activitats d’animació sociocultural per a persones refugiades que es porten a terme a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Germà Tomàs Canet.
Per la seva banda, en els cicles Formatius de Grau Superior del sector industrial, el treball guanyador ha estat "Entrenador de mecanismes de transmissió mecànica", de Ferran Fernandez Gimenez, alumne de l’institut Lacetània. El projecte consisteix en la creació d’un sistema pensat per facilitar l’aprenentatge de mecanismes de transmissió mecànica adreçat a estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
En l'àmbit dels cicles Formatius de Grau Mitjà del sector serveis, el premi l'ha rebut "Casa Perutxo", de Toni Canal Tor, alumne de l’institut Lacetània. El treball se centra en el desenvolupament de la infraestructura informàtica d’una casa rural sostenible al Pallars. El Finalista, per la seva banda, ha estat "Vortex Karting", d’Alexandra Hermida Bach, alumna de l’Escola d’Art de Manresa. El projecte consisteix en la creació de la imatge gràfica i corporativa d’una empresa de karting.
En els cicles Formatius de Grau Mitjà del sector industrial, el treball guanyador ha resultat "Fabricació o automatització d’una maqueta d’una cinta transportadora", d’Alex Guixa Ontiveros, Bilal El Quahbi, Ismaail Bourzik i Miquel Garcia Figueroa, alumnes de l’institut Lacetània. El projecte ha consistit en la fabricació d’una maqueta industrial de cinta transportadora i modificar-la per tal que pugui seleccionar peces de material fèrric de dues alçades diferents.
Quant als premis especials, el TIC l'ha rebut "SwapHub," de Ghizlane Noualinouali, alumna de l’institut Lacetània. El treball desenvolupa una aplicació digital orientada a facilitar l’intercanvi d’objectes entre usuaris d’una manera segura, eficient i intuïtiva.El finalista en la categoria ha estat "Exocosmos", de Joan Sabata Moreno, alumne de l’institut Lacetània. El projecte ha desenvolupat una web educativa i creativa per crear, gestionar i visualitzar sistemes planetaris ficticis en 3D.
Per la seva banda, el premi CTEMDona l'ha rebut "Coet reutilitzable: el futur de la mobilitat espacial", de Joana Grau Terrades i Tania Berbets Ninak, alumnes de l’institut Quercus. El treball estudia el funcionament i el disseny dels coets reutilitzables i aplica aquests coneixements en la construcció d’un model a petita escala.
