BBVA consolida a Futura 2026 la seva proposta digital per a joves
L'esdeveniment anual d'innovació de l'entitat mostra novetats com Fast Track Hipoteca o una nova tarifa per a invertir en accions i ETF
Regió7
Futura 2026, l'esdeveniment anual d'innovació de BBVA, mostra l'evolució de l'entitat cap a una ‘app’ que vol ser cada vegada més personal, amb "una experiència que anticipa el que cada client necessita, permet configurar el que veu i estén la personalització a àmbits com les targetes, els viatges, la inversió o la seguretat", ha explicat l'entitat en una nota.
Entre les principals novetats presentades en Futura 2026 destaca Fast Track Hipoteca, una nova solució amb la qual BBVA vol "canviar la forma tradicional d'iniciar el procés de compra d'un habitatge". Amb Fast Track Hipoteca, el sol·licitant (client o no client) pot saber amb antelació quant importi podria concedir-li el banc per a la compra del seu futur habitatge. Segons BBVA, aquesta solució "es diferencia dels simuladors tradicionals, ja que Fast Track Hipoteca no realitza estimacions genèriques, sinó una anàlisi personalitzada basada en dades econòmiques reals del sol·licitant".
BBVA també ha anunciat noves capacitats de personalització de la seva ‘app’, per "oferir una experiència cada vegada més adaptada als interessos i necessitats de cada usuari". Hi haurà nous accessos directes personalitzats que permetran, entre d'altres, consultar d'un cop d'ull l'evolució del patrimoni net, l'estat dels ingressos i despeses mensuals, tendències d'inversió relacionades amb accions o ETF, objectius d'estalvi personalitzats o recomanacions del ‘coach’ financer.
BBVA també ha presentat noves capacitats de personalització de targetes dins del que anomena "l'aposta per oferir experiències digitals cada vegada més adaptades a cada usuari, especialment entre els clients més joves". Així, els clients que ho desitgin podran tenir una targeta personalitzada a l'‘app’ i sol·licitar-ne la versió física. El banc avança que es podran personalitzar les targetes des de la pròpia ‘app’ utilitzant imatges generades amb intel·ligència artificial tant en iOS com en Android. La novetat coincideix amb el 55 aniversari del llançament de la primera targeta Visa de BBVA a Espanya.
L'entitat ha mostrat també el concepte de ‘targetes vives’, dissenys digitals dinàmics que podran evolucionar en funció de variables com el comportament de despesa, els objectius d'estalvi o les categories de consum. Aquestes capacitats combinen intel·ligència artificial i control per part de l'usuari, detalla BBVA.
A més, el banc impulsa la seva proposta per a joves amb el llançament de la nova tarifa per a invertir en accions i ETF (Exchange Traded Fund o fons cotitzat) dins del servei BBVA Trader Borsa. L'entitat facilita als menors de 30 anys operar per només 0,99 euros per operació i sense comissió de custòdia. Els clients d'aquesta franja d'edat també disposen del ‘Pack Viatges’ superior sense cost, amb operacions a l'estranger sense comissions ni límits d'import.
Durant l'esdeveniment, BBVA també ha presentat una nova funcionalitat de seguretat digital que permetrà als clients verificar des de la pròpia ‘app’ si una trucada rebuda procedeix realment del banc. La solució incorpora un sistema de comprovació en temps real que afegeix una nova capa de protecció enfront d'intents de frau i suplantació d'identitat, una de les principals preocupacions dels usuaris digitals.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius