Festius a la feina
Aquests són els festius que cauen en dissabte que hauran de ser compensats amb dia lliure aquest 2026 després de la sentència de l’Audiència Nacional
La sentència reconeix el dret dels treballadors a gaudir d’un descans addicional quan un festiu coincideix amb el descans setmanal
El Periódico
Els festius que coincideixin amb el descans setmanal en dissabte han de ser compensats amb un dia lliure de descans. Així ho ha establert l’Audiència Nacional en una sentència que els sindicats qualifiquen d’“avenç històric” i que respon al conflicte col·lectiu plantejat contra el conveni del sector dels centres d’atenció al client (“contact center”).
La sentència de la sala social de l’Audiència Nacional, datada el 19 de maig, declara no ajustada a dret la pràctica generalitzada de les empreses del sector de “contact center” de no compensar els dies festius laborals —estatals, autonòmics i/o locals— “quan la prestació efectiva de serveis es produeix de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte i el festiu coincideix amb dissabte, estant-hi fixat el descans setmanal”.
Catorze festius anuals
USO ha assenyalat en un comunicat que la resolució, que entén extensible a tots els sectors, “consolida de manera generalitzada la doctrina judicial que impedeix que les empreses facin desaparèixer festius mitjançant els quadrants de treball”.
“Els catorze festius anuals s’han de gaudir plenament per totes les persones treballadores, independentment de la seva jornada habitual”, ha afirmat la secretària d’Acció Sindical i Ocupació d’USO, Sara García.
L’Audiència Nacional dona així la raó als sindicats USO, CGT, UGT i CCOO en les diferents demandes interposades contra l’Associació de Companyies d’Experiència amb el Client (CEX), a les quals es van adherir els sindicats CIG, CSIF i STC.
Quins festius cauen en dissabte aquest any?
Així, tot i que la sentència afecta directament el sector del ‘contact center’, els sindicats entenen que aquest dret també el gaudiran els treballadors d’altres sectors. Aquests són els festius de 2026 que cauen en dissabte, segons el calendari laboral oficial publicat al BOE, que recull les festes laborals nacionals i autonòmiques. Segons el municipi, també podrien caure en dissabte els festius locals.
- 30 de maig: Dia de les Canàries
- 25 de juliol: Sant Jaume Apòstol. Dia Nacional de Galícia i festiu local en diversos municipis de la Comunitat Valenciana
- 15 d’agost: Assumpció de la Verge. Festiu a tot Espanya.
- 26 de desembre: Sant Esteve. Festiu a Catalunya i a les Balears.
