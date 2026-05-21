El Govern i els Comuns signen avui un acord i Illa s’assegura l’aprovació dels pressupostos del 2026
Els d’Albiach han estat negociant els darrers dies una actualització del seu pacte pels nous comptes
ACN
Barcelona
El Govern i els Comuns han tancat definitivament un acord pels pressupostos de la Generalitat per al 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a les 11.30 hores una actualització de l’acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d’habitatge i de mobilitat.
D’aquesta manera, i després del seu pacte amb ERC, Illa s’assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d’Economia, Alícia Romero, i la líder dels Comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
El Govern i els Comuns signen avui un acord i Illa s’assegura l’aprovació dels pressupostos del 2026
Enric Vélez, metge i caçador: “Ara s’entén que som necessaris, però encara se’ns veu com a delinqüents”
Cuida la visió per gaudir més de la vida
Contingut ofert per