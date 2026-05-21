El Govern i la Generalitat ratifiquen les infraestructures promeses a ERC
Les delegacions dels dos executius impulsen l’acord per als primers pressupostos d’Illa amb mesures com la creació d’una societat mercantil d’inversions o la línia de tren orbital
Iván Gil
El Govern central i la Generalitat van ratificar ahir, en un triplet de comissions celebrades a la tarda a Madrid, l’impuls a alguns dels acords inclosos en el pacte de pressupostos entre el president Salvador Illa i ERC. Entre les carpetes firmades, destaca la creació d’una societat mercantil d’inversions a l’empara d’un consorci, la construcció d’una línia orbital ferroviària –amb un protocol per definir fases, calendari i inversions–, i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca de Barcelona perquè les institucions catalanes tinguin un pes majoritari (un 45% l’Estat, per un 40% la Generalitat i un 15% l’Ajuntament de Barcelona).
Aquests assumptes es van segellar en la comissió bilateral i en la mixta de transferències, però també es va celebrar la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEF) per garantir el finançament necessari per arribar a una plantilla de 25.000 mossos d’esquadra l’any 2030, com ja es va pactar el febrer del 2025.
70.600 euros per agent
Es materialitza així un acord ja assolit, però se li fixa un cost de 70.600 euros per agent que s’actualitzarà cada any en funció de l’IPC. Segons el pla de la Generalitat, mitjançant promocions anuals de 1.587 places es garantirà fins al 2030 un flux constant de nous agents perquè la plantilla dels Mossos vagi creixent progressivament: 21.020 el 2026, 22.143 el 2027, 23.175 el 2028, 24.142 el 2029 i 25.000 el 2030. "No són fum, sinó fets concrets", va celebrar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una roda de premsa posterior a la trobada.
Tots aquests pactes aclareixen el camí per a l’aprovació dels comptes catalans tot just un dia després de la firma de l’acord entre el president Illa i el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Fonts de la Generalitat, fins i tot assenyalant "prudència", traslladen que ara esperen tancar l’acord pendent amb els Comuns "en les pròximes hores o dies".
Les delegacions van estar encapçalades pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, d’una banda, i el mateix Dalmau i la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, de l’altra.
En la cita al ministeri també van acordar altres mesures que tenen a veure amb el reforç del traspàs de les competències en la gestió del litoral, la cessió de part de l’Edifici Siza del Port Olímpic de Barcelona, i compromisos per fomentar el català a l’Administració General de l’Estat i a l’exterior. Sobre aquest últim aspecte les parts es van conjurar per presentar una proposta abans de final d’any i activar per primera vegada la subcomissió d’Afers Europeus i Acció Exterior amb l’objectiu de reforçar la col·laboració institucional.
Tant des de l’Executiu com des de la Generalitat van coincidir a valorar la col·laboració entre els dos governs, que es consolidaria amb la tercera bilateral des que va començar la legislatura. "Una nova etapa de relacions entre el Govern d’Espanya i el de Catalunya", va definir Dalmau junt amb el titular de Política Territorial.
El conseller va resumir aquest mètode per avançar en acords "treballant conjuntament, de forma exigent, però en col·laboració". Torres, per la seva banda, va voler destacar la feina feta prèvia a aquesta trobada i el suport del Govern espanyol a un augment de l’"autogovern".
La trobada, en què es van combinar fins a tres comissions diferents, incloent-hi el màxim òrgan de diàleg entre els dos governs creat en virtut de l’Estatut del 2006, amb prou feines va durar una hora. Els acords arribaven treballats prèviament i pactats, per la qual cosa es va tractar simplement de segellar-los.
Consell de Ministres
La carpeta de les infraestructures és la que va rebre una empenta més gran. El nou consorci per pal·liar el dèficit d'inversions en infraestructures com les ferroviàries o l'AP-7 estarà adscrit al Ministeri de Transports. S'acompanyarà amb la constitució d'una Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per les dues administracions. Es fixa la firma aquest any d'un protocol per posteriorment desenvolupar-la a través d'un conveni de finançament.
El següent pas per materialitzar aquests acords serà portar-los al Consell de Ministres, on s'hauran d'aprovar tant la Societat Mercantil Estatal d'Inversions com el canvi de reglament per donar més autogovern a Catalunya en matèria de litoral. Torres es va marcar un termini màxim de tres mesos per fer-ho.
Els dos governs van acordar finalment posar en marxa un projecte pilot per crear espais compartits d'atenció ciutadana. El Centre Integral d'Atenció Ciutadana servirà per resoldre en un únic espai tràmits relacionats amb competències de les dues administracions.
