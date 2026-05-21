Successos
Jonathan Andic manté la vicepresidència del consell de Mango, que tanca files amb ell
L’empresa no tenia cap pla previst per a un escenari tan escabrós com el que s’ha acabat donant o es podria arribar a donar, segons es desenvolupin els esdeveniments
Paula Clemente
El vicepresident i copropietari de Mango, Jonathan Andic, continuarà sent-ho malgrat haver estat acusat de la mort del seu pare, Isak Andic, fundador i aleshores president no executiu de la marca. Tres dies després de la seva detenció per part dels Mossos d’Esquadra, de la seva posada en llibertat sota fiança i de la publicació d’una interlocutòria judicial plena d’indicis presumptament incriminatoris, la pàgina web de la cadena el continua presentant com a vicepresident del consell d’administració, segon càrrec més important en aquest òrgan capital en la gestió d’una companyia d’una mida semblant. I, segons el que ha pogut recollir EL PERIÓDICO, tot apunta que continuarà sent així.
En primer lloc, perquè el suport a Andic fill és generalitzat, tant al consell com a la seva família. Tots han tancat files amb ell. Sense anar més lluny, el comunicat que la companyia va distribuir entre els seus treballadors el dia de la detenció és el mateix que van oferir els portaveus de la família Andic als mitjans de comunicació. En essència, que la col·laboració «ha estat i serà màxima».
Després, perquè no hi havia cap pla previst per reaccionar a un escenari tan escabrós com el que s’ha acabat donant (el seu entorn no esperava una detenció tan mediàtica i una acusació tan contundent) o es podria arribar a donar, segons es desenvolupin ara els esdeveniments.
Tal com consta a la Memòria corporativa de Mango, la companyia compta amb una política de 'compliance', un model de prevenció de delictes, un codi ètic i de conductes responsables o una política de conflicte d’interessos, però cap d’ells preveu una situació com aquesta ni fa referència al que passi al consell d’administració.
En el document que compendia el que va passar el 2025 s’indica, precisament, que la companyia va actualitzar tant la seva política de ‘compliance’ com el seu model de prevenció de delictes, el 2025, tot i que són moviments aparentment més relacionats amb evitar el frau, la corrupció, el conflicte d’interessos o situacions incòmodes al lloc de treball.
El seu important ascendent a la companyia
A tot això s’hi suma que Jonathan Andic és propietari d’aproximadament una tercera part de la companyia. La resta se la reparteixen les seves dues germanes, i un 5% és en mans de Toni Ruiz, conseller delegat i actual president de la companyia.
Aquesta condició de propietari és la que el converteix «de facto» en la persona que té més poder en aquest consell d’administració. Fonts pròximes a l’empresa expliquen que l’ascendent del primogènit d’Isak Andic és molt important a l’empresa, sobretot pel fet de ser el fill d’una figura enormement respectada dins de l’univers Mango. Altres veus que el coneixen aposten que ell no abandonarà el càrrec per voluntat pròpia, així que l’escenari més plausible és que l’empresa respecti aquesta decisió i no en forci la sortida. Almenys per ara.
El consell d’administració de Mango el presideixen Ruiz i Andic, i el sostenen dos directius de la casa com a consellers executius (Daniel López i Margarita Salvans), així com cinc consellers independents: Manel Adell (exDesigual), Jordi Canals, Jordi Constans, Helena Helmersson (ex H&M), Jorge Lucaya i Marc Puig. Diversos d’ells tenien una relació estretíssima amb Isak Andic, i eren allà per petició expressa del multimilionari mort el desembre de fa dos anys.
