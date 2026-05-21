Kit Digital, un model que ha transformat la gestió d’ajudes
La iniciativa, que ja impacta en més de 3 milions de treballadors, ha concedit més de 937.000 ajuts i ha impulsat la transformació de pimes, autònoms i autònomes després de desplegar solucions bàsiques de digitalització a tot el territori
El programa Kit Digital, una iniciativa del Govern d’Espanya gestionada per Red.es, s’ha convertit en el programa de digitalització de pimes més sol·licitat de la història d’Espanya. Fins avui, ha concedit més de 937.000 ajuts, cosa que equival a més de 3.600 milions d’euros. Més enllà del seu volum, el programa destaca per la seva capil·laritat sectorial i per introduir un nou model de relació entre l’Administració i la ciutadania, basat en l’escolta activa, l’acompanyament, la transparència proactiva i l’automatització intel·ligent.
Amb l’objectiu fixat d’arribar a 676.000 pimes, Kit Digital ha superat les seves fites, ja que, al tancament del procés de sol·licitud, els ajuts concedits equivalien al 127% de la meta prevista, després de la gestió de més d’1,2 milions de sol·licituds.
Transparència i rendició de comptes: Kit Digital 360º
A finals de 2025, Red.es va publicar el Portal Kit Digital 360º, una plataforma de dades obertes que centralitza la informació més rellevant sobre el disseny, el desenvolupament i els resultats del programa. El portal inclou un quadre de comandament interactiu i territorialitzat, permet consultar la distribució dels ajuts concedits, dades comparatives sobre l’avenç en digitalització de les empreses beneficiàries i l’anàlisi de les solucions tecnològiques més demandades. Aquesta informació es presenta de manera visual i actualitzada, facilitant l’accés públic a les dades i el seguiment continu de l’execució dels fons.
Kit Digital 360º constitueix un exercici de transparència en la gestió de fons públics, en posar a disposició de la ciutadania un quadre de comandament interactiu que facilita el seguiment de l’execució i l’avaluació de l’impacte del programa.
Impacte en l’ocupació i el territori
Des del seu llançament, el 15 de març de 2022, i després de la posada en marxa de cinc convocatòries, el programa ha arribat al 100% de les províncies espanyoles i a més del 92% dels municipis espanyols, arribant a 9 de cada 10 entorns rurals. Aquesta àmplia cobertura també s’ha estès a tots els sectors d’activitat, incloent-hi àmbits tradicionalment menys digitalitzats com la construcció, el transport o el sector agroalimentari i ramader.
En total, s’han posat en marxa més d’1,5 milions de projectes de digitalització, que abasten des de la creació i millora de pàgines web fins a l’automatització de processos, la gestió de clients, la ciberseguretat o l’anàlisi de dades.
Aquest impuls es tradueix, segons l’Informe de Balanç del Programa Kit Digital del novembre de 2025, en un increment de la productivitat de fins a un 65% gràcies a la implantació de solucions de Kit Digital i, a més, un 12% de les empreses beneficiàries van duplicar la seva facturació entre 2021 i 2023.
La implantació d’aquestes solucions s’ha dut a terme a través dels agents digitalitzadors. Actualment, n’hi ha més de 10.600 d’adherits, que, recordem-ho, són les empreses tecnològiques amb les quals les pimes i els autònoms i autònomes formalitzen els acords de prestació de serveis. És, a més, la figura encarregada de justificar l’execució de les solucions i qui, en última instància, cobra la feina feta.
Un model de gestió àgil i automatitzat
Kit Digital ha introduït un model de gestió innovador, basat en l’automatització i la tramitació completament digital, sota el principi de 'zero papers'. Aquest enfocament ha permès reduir significativament els temps de gestió, passant de tres hores a només tres minuts per expedient.
Fins avui, s’han realitzat 24 milions de comprovacions automàtiques mitjançant 39 robots, fet que suposa que el 45 % de les sol·licituds s’han concedit de manera automàtica. Això ha comportat un estalvi estimat de més de 9 milions d’hores.
En total, el 91% del procés de tramitació ha estat automatitzat, fet que ha permès gestionar un volum sense precedents de sol·licituds amb agilitat, eficiència i seguretat jurídica.
Sobre Kit Digital
Impulsat pel Govern d’Espanya i gestionat per Red.es, el programa, amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, és finançat amb fons europeus NextGenerationEU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i compta amb la Cambra de Comerç d’Espanya com a entitat col·laboradora. El seu objectiu és facilitar a pimes, microempreses i persones en situació d’autoocupació, de tots els sectors, l’accés a solucions bàsiques de digitalització.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix