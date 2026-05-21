V Informe Etalentum sobre l'Impacte de la Intel·ligència Artificial Generativa a les Pimes i la seva governança NOMÉS EL 9% DE LES PIMES DEL BAGES UTILITZA LA IA DE FORMA ESTRUCTURAL DAVANT DEL 40% DE LES GRANS EMPRESES
Tot i que el 55% de les pimes confia en la IA, només un 9% l'ha integrat de forma estructural amb procediments i formació definits.
El 56% de les organitzacions encara no ha creat llocs de treball dedicats al desenvolupament d'aquesta tecnologia.
La manca de capacitació tècnica relega la IA a un pla testimonial; les empreses limiten el seu ús a tasques menors i poc compromeses.
El 65% de les empreses assenyala la seguretat de la informació sensible com el seu principal fre.
Redacción Iberempleos
La Intel·ligència Artificial Generativa (IAGen) ha irromput en el teixit empresarial del Bages generant una notable dicotomia entre l'expectativa i la realitat operativa. Sota la perspectiva d'Etalentum, empresa referent en selecció de personal i les dades extretes del seu V Informe sobre l'Impacte de la IA Generativa a les pimes i la seva governança, existeix encara una distància considerable entre l'actitud favorable cap a aquesta tecnologia i la seva implementació efectiva.
Principalment, això passa en les pimes: encara que el 55% té una opinió positiva i reconeix el seu potencial per millorar l'eficiència, aquest consens no es tradueix encara en una aposta ferma per la seva integració estructural. En l'actualitat, el 50% no utilitza la IA o ho fa de forma puntual, i només un reduït 9% l'ha integrat amb procediments, formació i criteris d'ús definits, mentre que el 40% de les grans empreses sí que ho fan. Aquesta situació s'explica per la bretxa de maduresa digital: en el 80% dels casos, les pimes afirmen que el seu equip posseeix un nivell de coneixement bàsic o intermedi, quedant l'ús expert l'imitat a un 12% dels professionals.
La seguretat de les dades, el principal obstacle
Davant la implementació de la IA, el risc que més preocupa en la implementació de la IAGen és la pèrdua de privadesa de les dades, un factor que inquieta al 65% dels consultats i que és valorat amb la màxima puntuació de risc. Davant la temença que les dades utilitzades en les consultes perdin la seva privadesa, s'utilitzin per entrenar la IA o acabin en mans de tercers per problemes de seguretat, les empreses opten per no usar-la o limitar-la a tasques genèriques poc compromeses. De fet, el 46% de les organitzacions ja prohibeix explícitament la utilització de dades sensibles en aquestes eines.
A això se suma la preocupació per la manca de supervisió humana, que valora com a risc el 47% de les organitzacions. Les empreses temen que l'autonomia dels algorismes derivi en errors no detectats o en una deshumanització dels serveis estratègics. Davant aquesta absència de filtres crítics, moltes pimes opten per restringir l'ús de la IA a tasques merament mecàniques, evitant la seva aplicació en àrees on el criteri expert i l'ètica professional són indispensables per garantir la qualitat i la seguretat corporativa.
Opinió favorable però dubtes sobre els seus beneficis actuals
Malgrat que el 55% de les empreses mostra una opinió favorable cap a la tecnologia i el 48% creu que milloraria la producció, la percepció sobre el seu impacte real és desigual. El 48% de les empreses afirma que l'efecte en la seva productivitat és encara moderat, mentre que només un 19% considera que l'impacte és o pot ser alt. Això no obstant, l'informe reflecteix que aquestes afirmacions són meres percepcions, ja que el 70% de les organitzacions consultades reconeix que encara no disposa de mecanismes per mesurar el retorn real de la inversió en IA.
La governança, assignatura pendent
Quant a la presa de decisions, la implementació de la IA segueix un model vertical on la Direcció General lidera el desplegament i la definició de polítiques d'ús en el 43% de les companyies, acompanyada pel departament d'IT en un 40% dels casos. Per la seva banda, el departament de Recursos Humans intervé en el 28% de les ocasions. Disposar d'una governança sòlida permetria a les pimes passar d'un ús esporàdic i reactiu a una integració estructural; no obstant això, un 39% reconeix no haver formalitzat encara una política oficial d'ús.
L'empresa encara no incorpora professionals vinculats a la IA
Segons, David Boixader, CEO d'Etalentum, "La integració de la IA Generativa ha deixat de ser un repte tècnic per convertir-se en un desafiament de capital humà i estructura organitzativa. El veritable coll d'ampolla no és la tecnologia en si, sinó la bretxa de maduresa digital i la falta d'especialistes. El 56% de les empreses no ha creat encara nous rols vinculats a la IA".
Els principals perfils vinculats a la implementació són:
- Especialistes en processos: 20%.
- Analistes: 13%.
- Formadors: 12%.
- Experts en integració de models de llenguatge: 7%.
L'Informe es pot obtenir gratuïtament a: https://www.etalentum.com/ca/informe-impacte-inteligencia-artificial-pymes.html
