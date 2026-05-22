CCOO concentra dues-centes de delegats davant l'oficina de Treball de Manresa en protesta per l'acomiadament d'una companya a Casa Mas
El sindicat acusa l'empresa d'acomiadar-la "per promoure eleccions sindicals" i demana la readmissió de la seva representant
Casa Mas nega la versió de CCOO i diu que l'acomiadament ha estat "per transgredir les normes de seguretat alimentària"
Més de dos-cents delegats del sector industrial de CCOO al Bages i el Vallès Occidental s'han concentrat aquest divendres al matí davant l'oficina de Treball de la Generalitat a Manresa per reclamar la readmissió de la seva delegada LOLS a la sallentina Casa Mas, Aroa Aguilar, acomiadada "per segona vegada per promoure eleccions sindicals a l'empresa", segons el sindicat, motiu que l'empresa nega en al·legar causes disciplinàries. La manifestació era amb motiu de l’acte de conciliació previ al judici per l’acomiadament de la sindicalista, que ha acabat sense acord.
Segons una nota emesa pel sindicat, aquest és "un cas clar de repressió i persecució sindical que CCOO no està disposada a tolerar, ja que suposa un atac directe als drets fonamentals de llibertat sindical i de representació". CCOO assegura que "aquesta és una pràctica habitual a Casa Mas, on cada vegada que les persones treballadores intenten organitzar-se, l’empresa intervé per intimidar la plantilla".
El sindicat apunta que el 2023, Aguilar "ja va ser acomiadada juntament amb cinc companyes més per promoure eleccions sindicals al centre de treball que Casa Mas té a Castellterçol". CCOO assegura que "arran de la demanda presentada pel sindicat, va haver de ser readmesa i l’abril d’aquest any ha estat acomiadada de nou, junt amb dues companyes més, després d’encapçalar la llista d’un nou procés electoral, aquest cop al centre de treball de Sallent".
Aguilar, moianenca de 46 anys, fa vuit anys que treballa a Casa Mas, segons detallava aquest matí a Regió7. "Em vaig afiliar a CCOO un any abans del trasllat a Sallent, i vam posar en marxa el comitè, de 5 persones. Vam ser totes acomiadades per qüestions organitzatives" , diu Aguilar. "Jo vaig ser l'única que vaig presentar una demanda de nul·litat. Vam arribar a un acord amb l'empresa i em van readmetre a la planta de Castellterçol", que Casa Mas va traslladar a Sallent ara fa tres anys, i on avui treballen prop de 400 persones. L'actual comitè d'empresa està format per 13 delegats, dels quals fins fa uns mesos 7 eren d'UGT i 6 de CCOO. Segons Aguilar, que ja era delegada LOLS del sindicat, els representants de CCOO "van anar plegant per pressions de l'empresa i calia fer accions parcials per cobrir aquests llocs. Em vaig presentar a la llista i a més vaig interposar una denúncia a Inspecció de Treball per obligar les dones a aixecar sacs de vint-i-cinc quilos que han provocat hèrnies discals. Als dos dies em van acomiadar". Aguilar diu que l'empresa "ha posat traves per fer les eleccions parcials, com no deixar votar en horari laboral. I ha tingut un tracte humiliant i intimidant amb mi i amb altres treballadors".
L'acomiadament, explica la delegada, va ser per "anar a buscar un cafè amb roba de carrer en una sala blanca, que és una pràctica que fa tothom, fins i tot el propietari", assegura Aguilar. El 7 d'abril va ser acomiadada. "En les eleccions del 7 de maig, dels 6 delegats en joc, quatre van ser per a UGT i dos per a CCOO. "Les eleccions estan impugnades per no deixar-me ser a la llista. No em podien acomiadar perquè tenia una demanda interposada", diu Aguilar, que conclou que "m'han ofert diners i fins i tot cobrar sense treballar per no fer feina sindical. Però confio que això acabi en una readmissió. Vull que es faci justícia, no diners".
La versió de l'empresa difereix substancialment de la sindical. Segons Judit Buendía, responsable de Recursos Humans de Casa Mas, consultada per aquest diari, l'acomiadament d'Aguilar "i de dues altres treballadores que no tenen res a veure amb qüestions sindicals" hauria estat per "saltar-se les normes de seguretat alimentària". "Aguilar transgredia diàriament les normes, com ella mateixa ha admès a l'empresa: entrava en unes zones blanques amb roba de carrer. Som una indústria alimentària, de producte fresc. Tenim unes pautes ambientals molt estrictes i aquest comportament és molt greu", diu Buendía, que recorda que "som una empresa gran, que treballa per a clients com Mercadona. Estem sotmesos a auditories sanitàries i per part dels clients, i hem de ser rigorosos i molt exigents". Per a Buendía, "la delegada LOLS té uns drets però també unes obligacions, i a més ha de donar exemple. No podem deixar passar-ho, tot i saber dels riscos que té acomiadar una delegada sindical".
Buendía assegura que Casa Mas "va fer una aposta important pel Bages i som una empresa on sempre hi ha hagut bon clima. Hi ha molta empatia. És una pena que ens acusin de fer fora una persona per qüestions sindicals". Un acomiadament, apunta, al qual hauria precedit una investigació interna de l'empresa sobre la transgressió de les normes "prèvia a les eleccions, que venia d'una denúncia anònima". Sobre l'acomiadament precedent d'Aguilar, Buendía assegura que "va ser per causes disciplinàries. Ella ens va demanar després si us plau que la tornéssim a contractar sense haver d'anar a judici".
