La creació audiovisual agafa lloc a l’ExpoBages
L’esdeveniment estrena un nou espai, La Central Creativa, per promoure el talent del territori
L’agència bagenca Well Studios promou La Central Creativa, una de les novetats d’enguany a la fira. La mostra pretén aplegar talent creatiu audiovisual del territori en una exhibició de perfils tant coneguts com desconeguts, diuen els seus promotors, per poder compartir idees.
L’espai oferirà una programació diversa amb entrevistes, pòdcasts en directe, entreteniment, música i la retransmissió del partit del Baxi Manresa amb el Gran Canària. En el tram comprès entre la Biblioteca de la UManresa i el Mercadona, participaran, entre d’altres, el periodista Xavier Pérez Esquerdo i el creador de contingut Walter Capdevila, l’equip d’El Ganxo TV, l’actor i còmic Albert Roig (que farà un late morning diumenge) i els podcasts No Som Ningú i La Ronda Perversa, que es faran en directe.