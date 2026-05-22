Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i 5 de juny
UGT i CCOO han arribat a un acord per posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d’interventors
Aina Martí (ACN)
Barcelona
UGT i CCOO han desconvocat la vaga a Rodalies convocada pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidida amb aturades de docents convocades a tot Catalunya. Segons han informat en un comunicat aquest divendres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l’operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa “un procés de mobilitat funcional per a la cobertura de places vinculades a intervenció”, fet que permetrà avançar en la cobertura de les necessitats i millorar el servei.
Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l’empresa “s’ha compromès a traslladar a l’àrea competent la necessitat de valorar un reforç”, tant per a treballadors com a usuaris.
