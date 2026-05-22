Els vehicles electrificats es consoliden i guanyen terreny als de combustió

La segona edició a l’avinguda Universitària repetirà una exposició formada per 15 concessionaris, una trentena de marques i més de 120 vehicles

Els visitants de la fira poden entrar als cotxes i observar el seu interior / Mireia Arso

Pol Vilà

Manresa

L’espai dedicat a l’automoció de la 44a fira de l’ExpoBages que tindrà lloc aquest cap de setmana del 23 i 24 de maig per segon any consecutiu a l’avinguda Universitària de Manresa comptarà amb quinze concessionaris i una trentena de marques representades. Es tracta d’una xifra similar a l’any passat d’una exposició també que mantindrà els 468 metres lineals d’automòbils exposats. Tindran una àmplia presència els fabricants de vehicles 100% elèctrics, híbrids i híbrids endollables, que guanyen terreny respecte als de combustió.

Així, els concessionaris que faran parada a la fira multifactorial d’enguany seran Sarauto (Peugeot, Opel, Fiat, Jeep i Leapmotor), Eix Motor (Kia), Sanfeliu Motors (Nissan, Isuzu), Motorcat Premium (Volvo i Link&Co), AutoBages (Ford, KGM, Subaru, DFSK, Mitsubishi i Maxus), Camps (Mazda), Tallers Ballús (Toyota), Senco Motor (Hyundai), Ondinauto (Seat i Cupra), Pragauto (Skoda), Exclusivas Pont (Citroën i DS), Orbeauto (Ebro), Omoda (Omoda i Jaeco), Ecovolt (BYD) i Saramovil (MG). En total, més de 120 cotxes estaran exposats a banda i banda de l’avinguda Universitaria.

La zona dedicada a l’automoció sempre ha estat el gran reclam d’una fira que espera treure suc durant anys d’una ubicació que “ha vingut per quedar-se”. Així ho considera la presidenta del Grup d’Automocio del Manresa i del Bages, Maria Masana, qui, arran de l’experiència del 2025, valora “molt positivament el canvi” perquè la fira està “més concentrada i és més vistosa”. “Resulta més fàcil de transitar, queda més aïllada i és més fàcil d’organitzar”, assegura. Creu que la ubicació es mantindrà almenys “fins que durin les obres al centre”.

En aquest sentit, l’esdeveniment tornarà a habilitar un trenet que connectarà l’avinguda de les Bases amb la plaça Espanya, per facilitar l’arribada de visitants des del centre de la ciutat.

Sobre les tendències del mercat i els tipus de vehicles que estaran exposats a l’ExpoBages, Masana va tornar a destacar la creixent presència dels elèctrics, híbrids endollables i els híbrids no endollables. Uns automòbils que “van guanyant terreny” als combustió, els quals cada vegada tenen menys representació en comparació amb els models que aposten per l’electrificació i “les noves tecnologies”.

Serà la tercera edició en què no hi ha prevista una zona de proves dinàmiques dels vehicles.

