Els vehicles electrificats es consoliden i guanyen terreny als de combustió
La segona edició a l’avinguda Universitària repetirà una exposició formada per 15 concessionaris, una trentena de marques i més de 120 vehicles
L’espai dedicat a l’automoció de la 44a fira de l’ExpoBages que tindrà lloc aquest cap de setmana del 23 i 24 de maig per segon any consecutiu a l’avinguda Universitària de Manresa comptarà amb quinze concessionaris i una trentena de marques representades. Es tracta d’una xifra similar a l’any passat d’una exposició també que mantindrà els 468 metres lineals d’automòbils exposats. Tindran una àmplia presència els fabricants de vehicles 100% elèctrics, híbrids i híbrids endollables, que guanyen terreny respecte als de combustió.
Així, els concessionaris que faran parada a la fira multifactorial d’enguany seran Sarauto (Peugeot, Opel, Fiat, Jeep i Leapmotor), Eix Motor (Kia), Sanfeliu Motors (Nissan, Isuzu), Motorcat Premium (Volvo i Link&Co), AutoBages (Ford, KGM, Subaru, DFSK, Mitsubishi i Maxus), Camps (Mazda), Tallers Ballús (Toyota), Senco Motor (Hyundai), Ondinauto (Seat i Cupra), Pragauto (Skoda), Exclusivas Pont (Citroën i DS), Orbeauto (Ebro), Omoda (Omoda i Jaeco), Ecovolt (BYD) i Saramovil (MG). En total, més de 120 cotxes estaran exposats a banda i banda de l’avinguda Universitaria.
La zona dedicada a l’automoció sempre ha estat el gran reclam d’una fira que espera treure suc durant anys d’una ubicació que “ha vingut per quedar-se”. Així ho considera la presidenta del Grup d’Automocio del Manresa i del Bages, Maria Masana, qui, arran de l’experiència del 2025, valora “molt positivament el canvi” perquè la fira està “més concentrada i és més vistosa”. “Resulta més fàcil de transitar, queda més aïllada i és més fàcil d’organitzar”, assegura. Creu que la ubicació es mantindrà almenys “fins que durin les obres al centre”.
En aquest sentit, l’esdeveniment tornarà a habilitar un trenet que connectarà l’avinguda de les Bases amb la plaça Espanya, per facilitar l’arribada de visitants des del centre de la ciutat.
Sobre les tendències del mercat i els tipus de vehicles que estaran exposats a l’ExpoBages, Masana va tornar a destacar la creixent presència dels elèctrics, híbrids endollables i els híbrids no endollables. Uns automòbils que “van guanyant terreny” als combustió, els quals cada vegada tenen menys representació en comparació amb els models que aposten per l’electrificació i “les noves tecnologies”.
Serà la tercera edició en què no hi ha prevista una zona de proves dinàmiques dels vehicles.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius