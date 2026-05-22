OtakuBages
La fira ofereix un tast de la cultura jove japonesa
Concerts i exhibicions de j-pop, covers d’anime i un concurs de cosplay, entre les propostes lúdiques de la mostra
L’any passat va ser la gran novetat, i enguany ja és esperat com un element atractor de la fira. L’OtakuBages, la mostra de cultura juvenil japonesa, torna amb moltes activitats per sorprendre. L’esdeveniment, que es fa al parc de les Homilies d’Organyà, està organitzat per Starraco Unlimited, associació gironina sense ànim de lucre que promou expressions com l’anime i el manga en català. Així, entre d’altres, hi haurà una xerrada a càrrec de La Veu dels Nakama sobre els 20 anys de One Piece en català (dissabte, 11h) i una visita d’actors de doblatge del Team Rocket de Pokémon (diumenge, 11h). Airis Dolls (diumenge, 12h) i Sh1ny St4rs (diumenge, 15h) faran exhibicions de j-pop, mentre que Fàtima May farà un concert de covers d’anime (diumenge, 17h). L’esperat concurs de cosplay, que l’any passat va aplegar una trentena de participants, es farà també diumenge, a les 4 de la tarda.
