Funosa, Almazán Roig, Nou Fil i Schneider, premis a la Nit UEA
La patronal anoienca celebra la 26a edició de la seva trobada anual davant de 730 persones a la nova seu de Fragrance Science de Castellolí
La històrica foneria d’Òdena Funosa (Trajectòria Empresarial), l’empresa de serveis elèctrics i de manteniment Almazán Roig (Capacitat Emprenedora), la igualadina amb 40 anys de trajectòria Noufil (Empresa Innovadora) i la multinacional del sector energètic Schneider (Compromís Social i Mediambiental) van ser guardonades ahir a la 26a edició de la Nit UEA, organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia. La vetllada, la més multitudinària de les que s’han celebrat, va aplegar més de 730 persones a la nova fàbrica de Fragrance Science a Castellolí. L’acte, que portava per lema «Fem Empresa», va ser presidida pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i va comptar amb la presència d’autoritats, empresaris, professionals i representants institucionals del territori.
La trobada va començar amb la projecció d’un vídeo corporatiu de Fragrance Science, que va permetre als assistents conèixer de prop la dimensió i la visió de la companyia, que posa en marxa la fàbrica de fragàncies més gran d’Europa.
En el seu parlament, el president de la patronal anoienca, Joan Mateu, va defensar que l’Anoia és avui «un dels millors llocs per invertir, emprendre i fer créixer projectes empresarials». Mateu va destacar la solidesa industrial de la comarca, va subratllar que la formació i el talent són «eixos estratègics» i va remarcar la tasca de la Fundació UEA per impulsar vocacions industrials i fomentar els oficis en un moment de manca de professionals qualificats. «El Centre d’Oficis», va dir Mateu, «és un exemple de com, quan el sector privat i el territori s’alineen, passen coses importants». Mateu va reivindicar la necessitat de dignificar la figura de l’empresari i va reclamar a les administracions més sòl industrial, millores en mobilitat, més capacitat elèctrica i menys burocràcia.
El president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, Marc Castells, va destacar el múscul econòmic i social de la comarca i va defensar la necessitat d’apostar per polígons amb parcel·les grans. Per la seva banda, l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, va recordar que amb l’arribada de Fragrance Science s’esgoten totes les parcel·les disponibles del polígon de Can Parera.
El convidat especial de la nit, conduïda pel periodista de 3Cat Xavi Coral, va ser l’empresari lleidatà Tatxo Benet, president de la Fundació FemCAT i un dels cofundadors i vicepresident del Grup Mediapro. En una conversa pública amb Coral, Benet va defensar la necessitat d’assumir riscos, guanyar dimensió i apostar per la innovació per competir en un món global. Benet va remarcar que Catalunya necessita empreses més grans, més ambicioses i més preparades per afrontar els reptes de futur.
Durant la nit es van reconèixer empreses que enguany celebren efemèrides, com Quartada pels seus 10 anys; Lidera Comunicació i Nordepil, que n’han celebrat 15; English & Tea, Soficada Ibèrica, Previntegral i A Tot Arreu, que han arribat als 20 anys; Caldereria Bolarín Cardús i L’Enllaç dels Anoiencs, que n’han celebrat 25; ABC Global Solutions, Yvette Pons i Font Fusters, que han assolit els 30; Predecat, que ha celebrat 35 anys; Caldereria Dayma i Precisió Mecànica Salma, que han arribat als 40; Quimser, que n’ha celebrat 60; Fira Igualada, que ha arribat als 75; RS Audiovisuals, que ha celebrat 80 anys; La Renda Urbana, que n’ha celebrat 85; Funosa, que ha arribat als 110 anys; Apliclor Water Solutions, que n’ha celebrat 115; i Schneider Electric, que commemora 190 anys d’història.
