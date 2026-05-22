El Govern espanyol activa ajudes de fins a 15.000 euros per a joves que comprin habitatges en pobles
El nou Pla Estatal d'Habitatge eleva la quantia màxima de les ajudes per a menors de 35 anys que comprin casa en municipis petits, tot i que les comunitats autònomes tindran l’última paraula sobre la seva aplicació
Marcos Rodríguez
Accedir a un habitatge a Espanya s’ha convertit en un dels principals problemes econòmics per als joves, especialment a les grans ciutats, on els preus de compra i lloguer continuen tensats. En aquest context, el Govern ha donat llum verda al nou Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, que inclou ajudes de fins a 15.000 euros per a menors de 35 anys que comprin un habitatge en municipis petits o zones en risc de despoblació.
La mesura, que ha generat interès després de la seva publicació en diferents mitjans, sí que té suport oficial, tot i que amb diversos matisos importants. L’ajuda no serà automàtica ni universal: dependrà dels requisits fixats en la normativa estatal i, sobretot, de les convocatòries que aprovi cada comunitat autònoma.
Segons el marc aprovat per l’Executiu, la subvenció podrà arribar a un màxim de 15.000 euros, tot i que també hi haurà un límit equivalent al 20% del preu de compra de la vivenda. A la pràctica, això significa que només els que adquireixin habitatges d’almenys 75.000 euros podrien accedir a la quantia màxima prevista.
Vivendes en pobles i menors de 35 anys
El programa està dirigit principalment a joves que vulguin fixar la seva residència habitual en municipis petits, generalment de menys de 10.000 habitants. L’objectiu és doble: facilitar l’accés a la vivenda i combatre la despoblació en àrees rurals.
L’ajuda, a més, no parteix de zero. L’anterior Pla Estatal d'Habitatge ja contemplava subvencions similars, tot i que amb imports inferiors, que en molts casos rondaven els 10.800 euros. La principal novetat ara és l’increment de la quantia màxima i el reforç pressupostari previst per al nou cicle d’ajudes.
L’accés a aquestes subvencions també estarà condicionat per altres factors habituals en aquest tipus de programes, com els límits d’ingressos, l’ús de la vivenda com a residència habitual o el preu màxim d’adquisició permès a cada territori.
Les comunitats autònomes tindran un paper clau
Un dels aspectes més importants és que el Govern central estableix el marc general, però seran les comunitats autònomes les encarregades de llançar les convocatòries, tramitar les sol·licituds i concretar bona part de les condicions finals.
Això implica que els terminis i requisits poden variar entre territoris i que, tot i que el pla estatal ja estigui aprovat, encara caldrà esperar que cada autonomia publiqui les seves pròpies convocatòries per saber quan podran sol·licitar-se les ajudes.
L’anunci arriba, a més, en un moment especialment delicat per al mercat immobiliari. Segons les últimes dades de l’INE i diferents informes de portals com Idealista o Fotocasa, el preu de l'habitatge continua creixent a moltes capitals i grans àrees urbanes, mentre que l’oferta disponible continua sent limitada. En contraposició, Funcas advertia recentment que el mercat de l'habitatge comença a refredar-se, amb les dades de les compravendes caient mentre els preus continuen disparats.
Precisament per això, l’Executiu ha optat per reforçar les ajudes lligades a municipis petits, on els preus continuen sent més baixos i l’accés a la compra resulta més viable que en ciutats com Madrid, Barcelona, Màlaga o València.
En qualsevol cas, experts del sector recorden que aquestes ajudes poden alleujar part de l’esforç inicial de compra (entrada, impostos o despeses associades), però difícilment resoldran per si soles el problema estructural de l’accés a la vivenda a Espanya.
