Jonathan Andic continua a Mango de vicepresident
El consell de l’empresa, que no tenia plans per a l’escenari actual, tanca files amb ell
Paula Clemente
El vicepresident i copropietari de Mango, Jonathan Andic, continuarà sent-ho malgrat haver sigut acusat de la mort del seu pare, Isak Andic, fundador i llavors president no executiu de la marca. Tres dies després de la seva detenció per part dels Mossos d’Esquadra, de la seva posada en llibertat sota fiança i de la publicació d’una interlocutòria judicial plena d’indicis presumptament incriminatoris, la pàgina web de la cadena el continuava presentant ahir com a vicepresident del consell d’administració, segon càrrec més important en aquest òrgan capital en la gestió d’una companyia d’aquesta mida. I, segons el que ha pogut obtenir El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, tot apunta que continuarà sent així.
En primer lloc, perquè el suport a Andic fill és generalitzat, tant en el consell com en la seva família. Tots han tancat files amb ell. Per exemple, el comunicat que la companyia va distribuir entre els seus treballadors el dia de la detenció és el mateix que van oferir els portaveus de la família Andic als mitjans de comunicació. En essència, que la col·laboració "ha sigut i serà màxima".
Després, perquè no hi havia cap pla previst per reaccionar a un escenari tan escabrós com el que s’ha acabat donant (el seu entorn no esperava una detenció tan mediàtica i una acusació tan contundent) o es podria arribar a donar, segons es desenvolupin ara els esdeveniments.
Tal com consta en la Memòria corporativa de Mango, la companyia compta amb una política de compliance, un model de prevenció de delictes, un codi ètic i de conductes responsables i una política de conflicte d’interessos, però cap sembla preveure una situació com aquesta o referir-se a com ha d’actuar el consell d’administració de l’empresa en el cas de la inhabilitació d’un dels seus membres.
En el document que compendia el que va passar el 2025 s’assenyala, precisament, que la companyia va actualitzar tant la seva política de compliance com també el seu model de prevenció de delictes, el 2025, tot i que són uns moviments que estan més relacionats amb l’objectiu d’evitar el frau, la corrupció, el conflicte d’interessos o situacions incòmodes al lloc de treball.
El més poderós
A tot això s’hi suma que Jonathan Andic és amo d’aproximadament una tercera part de la companyia. La resta s’ho reparteixen les seves dues germanes, i un 5% està en mans de Toni Ruiz, conseller delegat i actual president de la cadena.
Aquesta condició de propietari és la que el converteix 'de facto' en la persona que més poder té en aquest consell d'administració. Fonts pròximes a l'empresa expliquen que l'ascendent del primogènit d'Isak Andic és molt important a l'empresa, sobretot per ser el fill d'una figura enormement respectada dins de l'univers Mango. Altres veus que el coneixen aposten que ell no abandonarà el càrrec per voluntat pròpia, i que l'escenari més plausible és que l'empresa respecti aquesta decisió i no forci la seva sortida. Almenys ara per ara.
El consell d'administració de Mango el presideixen Ruiz i Andic, i el sostenen dos directius de la casa com a consellers executius (Daniel López i Margarita Salvans), així com cinc consellers independents: Manel Adell (exDesigual), Jordi Canals, Jordi Constans, Helena Helmersson (ex H&M), Jorge Lucaya i Marc Puig. Alguns tenien una relació estretíssima amb Isak Andic, i eren allà per petició expressa del multimilionari mort el desembre de fa dos anys.
