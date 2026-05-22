Comptes públics
El Govern manté el seu pressupost de gairebé 50.000 milions i reserva 900 milions per complir amb ERC i els Comuns
L’Executiu català no preveu reforços addicionals per tancar la vaga de docents i, en cas d’arribar a un acord, haurà de restar milions d’altres partides
Gabriel Ubieto
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha tornat a presentar aquest divendres al Parlament el seu projecte de pressupostos, amb una capacitat de despesa de gairebé 50.000 milions d’euros. Uns nous comptes per descongelar els vigents, que fa tres anys que prorrogats, i que seran el pilar de govern de Salvador Illa durant la present legislatura.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha lliurat la cambra catalana un projecte molt similar al que va presentar al febrer, amb una xifra de despesa idèntica, però aquesta vegada amb el recolzament d’ERC, el seu soci principal i condició indispensable perquè les intencions no es quedin en paper mullat. Els republicans han pogut escollir on assignar gairebé 900 milions d’euros en aquesta última negociació. «Tenim millors pressupostos que fa tres mesos», s’ha felicitat Romero, en roda de premsa.
No hi ha grans moviments ni per adaptar la despesa davant potencials afectacions derivades de la guerra de l’Iran, que encara no havia esclatat quan es va presentar el primer projecte, ni per encaixar possibles acords amb els docents, en vaga, que necessitin més despesa. Si bé els comptes contemplen fons de contingències a costa dels ingressos previstos per cobrir imprevistos d’aquest tipus. Sinó, el Govern haurà de treure diners d’altres departaments per cobrir aquesta despesa més gran.
L’Executiu català ha plantejat uns pressupostos que disposen uns ingressos de 49.162 milions d’euros, els mateixos que va disposar en primera volta i un 10% més que els últims aprovats. En aquest sentit, no hi ha diferències entre la versió presentada al febrer –i que ERC va decidir no recolzar– i la que s’ha presentat aquest divendres –que sí que compta amb el beneplàcit dels republicans–, atès el límitat marge que tenia el Govern per les regles de despesa.
No obstant, el principal moviment s’ha centrat a adjudicar els gairebé 900 milions d’euros que la consellera Romero ja va apartar fa un parell de mesos però va deixar sense assignar al seu primer esborrany, amb l’objecte de convèncer els republicans. ¿A què aniran aquests milions? A costejar mesures com el Pla de Pobles, que reforçarà els barris dels municipis petits.
I és que els grans acords que ERC ha tancat amb el PSC per validar els comptes, com la reforma de la governança del Consorci de la Zona Franca, la societat mercantil que gestioni les inversions en infraestructures o la nova línia de tren orbital, no pivoten sobre els pressupostos del 2026. De fet, els socialistes aproven ara uns comptes públics però fien diverses execucions a futurs pressupostos, cosa que condiciona ERC i Comuns a donar de nou el seu recolzament a futurs pressupostos per complir-ho. El Govern calcula que 4.693 milions d’euros estan calculats a diversos anys.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor