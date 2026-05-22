Puig i Estée Lauder cancel·len els plans de fusió després de dos mesos de negociació
Les dues companyies estaven a punt d’arribar a un acord, que sembla que s’ha truncat, entre altres causes, per les condicions que demanava Charlotte Tilbury
Paula Clemente
Puig i Estée Lauder seguiran els seus camins per separat. Després de gairebé dos mesos de negociacions oficials i la sensació generalitzada que era una operació que pràcticament estava tancada, les dues companyies van anunciar ahir que les converses han acabat sense acord. Així ho va traslladar el grup català de perfumeria i cosmètica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i així ho van difondre les dues empreses en els seus comunicats.
No expliquen què ha fet que el pla es trunqui finalment, però, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, un dels grans esculls sembla que han sigut les condicions que l’empresària Charlotte Tilbury posava a l’acord. Ella és la fundadora de la marca de maquillatge que porta el seu mateix nom i de la qual Puig va adquirir una participació majoritària el 2020. Tal com publicava Expansión fa uns dies, el contracte signat entre aquesta emprenedora britànica i el grup català incloïa una clàusula de canvi de control que obligava Puig a desemborsar un pagament centmilionari.
Aquest passaria a ser responsabilitat d’Estée Lauder, que és la que efectuaria una opa amistosa sobre Puig, però al gegant de la cosmètica amb seu a Nova York no li haurien sortit els comptes. "L’operació només havia de tirar endavant si tenia sentit financer", resumeixen fonts que estaven al corrent de les negociacions i que ratifiquen que tant Puig com Estée Lauder tenien absoluta voluntat que aquesta integració tirés endavant. De tota manera, a més de la qüestió Charlotte Tilbury, hi havia altres "factors" que continuaven pendents de resoldre, afegeixen altres fonts.
Això explica, probablement, que el comunicat no deixi ni mig oberta la porta. "La nostra sòlida estructura de capital ens atorga flexibilitat per emprendre un ampli ventall d’alternatives estratègiques alineades amb les nostres prioritats a llarg termini", afirma el flamant conseller delegat de Puig, José Manuel Albesa, en el comunicat en el qual informa del final de les negociacions.
"Continuarem aplicant un enfocament altament selectiu i orientat a la creació de valor en M&A [fusions i adquisicions, per la sigla en anglès], per continuar complementant la nostra cartera", prossegueix el directiu, per després reafirmar la seva "confiança" en les seves marques (Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Rabanne, Nina Ricci...), en els seus "excepcionals equips" i en la seva "fortalesa com a companyia independent per generar valor a llarg termini".
Nou full de ruta
"Continuem plenament enfocats en l’execució de la nostra estratègia i a impulsar un creixement rendible", afirma Albesa, a qui tocarà presentar ara un pla estratègic que anava a veure la llum en el marc del seu primer Capital Markets Day. La jornada va ser cancel·lada per les negociacions amb Estée Lauder.
En paral·lel, Estée Lauder va informar que torna a posar el focus en la seva transformació interna. "Agraïm les converses que hem mantingut amb Puig", explica en un comunicat el president i director executiu d’Estée Lauder, Stéphane de La Faverie. Després de transcendir la notícia, les accions d’Estée Lauder van pujar més d’un 10% en la borsa de Nova York.
"Reiterem la nostra confiança en el potencial de les nostres increïbles marques, en els nostres equips de gran talent i en la nostra solidesa com a empresa independent", afegeix de La Faverie. A més, assenyala que la companyia es mostra "optimista" respecte a la seva capacitat de generar un "valor significatiu a llarg termini" a través del seu pla de reestructuració. La companyia preveia una retallada de plantilla de l’11,3%, tot i que a principis de mes va anunciar la possible eliminació de 3.000 llocs de treball més.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius