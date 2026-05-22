Reconeixement
Sílvia Invers, premi Pollet d'Or: “És la cirereta al pastís de tot el meu recorregut”
La comercial de Fira Manresa rebrà aquest dissabte el guardó per la seva dedicació a l’esdeveniment durant 28 anys
Des que el seu pare la va portar de ben petita a un dels tants esdeveniments previs del que posteriorment acabaria sent l’exposició multifactorial de referència a la regió central, Sílvia Invers (Manresa, 1962) tenia clar que el seu lloc eren les fires i els mercats. Ara, 28 anys després d’entrar a Fira de Manresa com a comercial, la seva feina es veurà premiada amb el premi Pollet d’Or, que reconeix el paper de persones, empreses o entitats en la projecció de la ciutat de Manresa. La comissió organitzadora de l’ExpoBages li farà entrega del guardó aquest dissabte a les 11 del matí en la inauguració de la 44a edició.
“Em vaig quedar molt parada, la veritat és que no m’ho esperava. Per a mi és un reconeixement a la feina feta i la cirereta al pastís de tot el meu recorregut”, afirma a Regió7 Invers, qui sempre té en el rècord els inicis de la fira als anys 70, quan encara estava en els estadis embrionaris al passeig Pere III i passeig del Riu, i també el primer any de l’exposició que va tenir lloc al Palau Firal el 1986, acompanyada del seu pare.
La manresana va estudiar filologia francesa a Barcelona i després es va traslladar al país gal durant divuit anys per “empapar-se” de francès i continuar la seva formació. “Em van donar una beca d’un any per anar a un institut d’ensenyança mitjana per ajudar els alumnes a estudiar castellà. Allà, vaig començar a trobar feina, a estudiar filologia hispànica i a dedicar-me a la formació en empreses”, explica.
Les seves primeres feines van ser de formadora de castellà comercial per a cambres de comerç, traducció comercial, auxiliar de bibliotecaria i secretariat comercial. Fins que al 1998 li va sorgir l’oportunitat d’enrolar-se a Fira de Manresa. “M’hi vaig llençar i em va agradar. En aquell moment no hi havia ningú i hi vaig apostar”, detalla Invers sobre una professió que, assegura, no té una carrera específica, sinó que es va aprenent. “Fer formació tècnica per empreses i ensenyar gent que tenia tractes comercials amb Catalunya m’ha agradat molt. He conegut molta gent del sector empresarial i m’ha aportat molt tant personalment com professionalment”, valora.
A l’ExpoBages, la manresana s’encarrega de comercialitzar els estands i organitzar activitats relacionades que impliquin “creativitat” i que l’expositor se senti “content”. Considera que la fira ha patit una gran transformació des dels inicis, “un canvi de paradigma”, amb negocis diferents dels que hi havia llavors. Sobre el recorregut de l’esdeveniment, opina que “sempre tindrà continuïtat” perquè “és una fira emblemàtica” amb l’automoció com a tret diferencial.
De totes les edicions, en destaca la seva primeraamb Fira de Manresa, la del 1999, i diverses d’abans de l’esclat de la crisi. Per contra, guarda un pitjor record de la de l’any 2003: “hi havia poca gent i des de llavors la van reconduir i es va refer”.
Invers avala plenament la ubicació de l’avinguda Universitària, ja que és “un espai xulo i ample on tots els sectors estan integrats i ordenats”.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius