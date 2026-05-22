Ciència i tecnologia
El TecnoBages vertebra els nous continguts firals
La programació tecnològica de l’ExpoBages guanya pes any rere any i esdevé un al·licient per a totes les edats
Des de la seva posada en marxa el 2021 (emmarcat en la llavors Mobile Week), el TecnoBages ha anat convertint-se en un element central de l’ExpoBages, que ha fet dels seus dos vessants (un de professional, que té lloc al llarg de la setmana prèvia a la fira; i un de més lúdic, per al cap de setmana festiu) un eix vertebrador del que era un contingut en forma de calaix de sastre de l’esdeveniment manresà.
Avui, el TecnoBages ja és un dels al·licients de la mostra, sobretot per al públic més jove, que pot gaudir d’experiències com la realitat virtual o els videojocs. A més, compta amb la complicitat de les universitats, fet que permet organitzar, entre d’altres, un escape room, que es farà aquest divendres al matí al TechLab UPC. La FUB també tindrà presència a la zona tecnològica de la fira, amb l’obertura del Lab 06, on els més menuts poden experimentar acompanyats de la família amb la ciència i la tecnologia.
El TecnoBages estén els seus tentacles més enllà de l’avinguda Universitària, i dissabte, també al matí, es farà un taller de robòtica per a infants a la biblioteca del Casino.
Però l’espai central del TecnoBages és al cor de la fira, on es podrà gaudir d’experiències de realitat virtual (durant tota la jornada de dissabte), o d’una gimcana tecnològica familiar (també dissabte, en sessions de matí i tarda). A més, s’hi ubicarà una zona gamer, amb quatre espais diferents.
Una novetat d’enguany serà la possibilitat de comprovar el funcionament de les impressores 3D, que imprimiran robots en miniatura a partir de plàstics reutilitzats.
En definitiva, el TecnoBages busca consolidar una oferta atractiva per a totes les edats més enllà del gran aparador comercial que suposa la fira multisectorial manresana.
