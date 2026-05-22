Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

Presentació

Tecnologia i creació marquen el pas d’una ExpoBages en creixement

La fira repeteix ubicació a l’avinguda Universitària i augmenta el nombre d’estands

Aspecte de la fira ExpoBages a l’avinguda Universitària, l’any passat

Aspecte de la fira ExpoBages a l’avinguda Universitària, l’any passat / Arxiu/Mireia Arso

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

L’ExpoBages, la fira comercial de referència de la Catalunya central, torna aquest cap de setmana a l’avinguda Universitària de Manresa, on l’any passat es va traslladar obligada per les obres al carrer Guimerà. La solució va ser adequada, valorats pels seus responsables tant l’afluència de públic com la resposta dels expositors, i mentre no es decideix un emplaçament definitiu per a l’esdeveniment, pendents de la finalització de la remodelació del centre urbà de la ciutat, la fira es manté per segon any a la llarga avinguda de la FUB, i ho fa amb més tecnologia i oberta a la creació en les seves múltiples facetes.

Així la fira multisectorial estrena enguany un nou apartat, La Central Creativa, un espai dedicat a la creativitat de la comarca, que se suma a altres espais temàtics de l’esdeveniment com el TecnoBages i l’OtakuBages, dedicada a la cultura japonesa i als videojocs. I manté l’atractiu de l’exposició de l’automoció del territori.

La fira, que presenta enguany prop de 150 expositors, que supera els poc més de 140 de l’edició anterior, comprèn un programa d’activitats lúdiques i paral·leles a l’exposició de productes, com són la mostra de castells amb els Tirallongues, la Trobada de Col·leccionistes o la visita de l’equip de bàsquet femení de la ciutat. També es farà un circuit de proves de bicicleta elèctrica, a càrrec del nou servei municipal Baik. Per mantenir la connexió de l’avinguda Universitària amb el centre, tornarà a haver a disponibilitat del públic un trenet que farà el recorregut entre l’avinguda de les Bases i la plaça Espanya.

Notícies relacionades

La fira ExpoBages està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa, la PIMEC de la Catalunya Central i la UBIC Manresa, i el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents